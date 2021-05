Atlético ya piensa en la recuperación Deportes 10 de mayo de 2021 Redacción Por PRIMERA NACIONAL

FOTO PRENSA ATLETICO EN CABALLITO./ El once inicial de la Crema.

Sin tiempo para lamentos, luego de la derrota en Caballito, Atlético de Rafaela ya está enfocado en el partido que disputará el jueves a las 21.10 en el Monumental, frente a Tristán Suárez por la décima fecha de la Primera Nacional. El técnico Walter Otta tiene, como nunca en este campeonato, pocos días para delinear la formación que irá por la rehabilitación.

En principio, se esperará por la evolución de Marcos Giménez que no pudo estar frente a Ferro y de Diego Meza, que no consiguió terminar el partido debido a un golpe. Recordemos que Facundo Soloa está recién en los primeros tramos de la rehabilitación, y que aún no estarán cumplidos los plazos para el alta de Enzo Avaro y Darío Rostagno que dieron positivos de covid.



SE LE ESCAPO A GUEMES

Güemes no pudo quedar único puntero de la Zona B al empatar 1 a 1 como local ante Brown de Adrogué. David Romero convirtió a los 43' del PT para los Gauchos (que ahora comparten el liderazgo con Independiente Rivadavia), pero Matías Sproat igualó a los 45' del complemento para el equipo de Pablo Vicó.

En tanto, Ramón Santamarina de Tandil venció por 2 a 0 a Villa Dálmine en la Zona B de la Primera Nacional. El elenco tandilense se impuso con goles de Thiago Beltrán y Matías Kabalin, mientras que Gimnasia y Esgrima de Jujuy derrotó a Barracas Central por 2 a 1 y Almagro cayó por 1 a 0 como local frente a San Martín de San Juan.

Los goles del elenco jujeño fueron convertidos por Leandro Gonzalez y Facundo Suarez, mientras que Facundo Stáble anotó para Barracas. En tanto, el gol sanjuanino ante Almagro fue convertido por Ivo Costantino, a los 44' del complemento.

Este lunes, a las 17.10, jugarán Defensores de Belgrano y San Telmo con el arbitraje de Mario Ejarque.



EN LA ZONA A

Atlanta goleó ayer por 3 a 0 a Temperley por la novena fecha del torneo de la Primera Nacional y se subió a la cima de la Zona A, a la espera de los resultados restantes de la jornada. El "Bohemio" se impuso con goles de Sebastián Riquelme, Fabricio Pedrozo y Joaquín Ochoa para alcanzar la punta de la tabla de posiciones con 21 puntos, dos más que Tigre, que tiene fecha libre, y tres más que Gimnasia de Mendoza, que recibe hoy a Nueva Chicago a las 21:10.

Por la tarde, Agropecuario empató 0 a 0 con Estudiantes de Buenos Aires, mientras que Chacarita igualó 1 a 1 en su visita a Estudiantes de Río Cuarto con tantos de Rodrigo Insúa, de penal, para el "Funebrero" y Franco Pardo para el local. Además del encuentro del elenco mendocino y Chicago, la novena jornada seguirá hoy con el duelo entre Quilmes y Alvarado de Mar del Plata desde las 15:05, al tiempo que Deportivo Riestra y Almirante Brown chocarán el martes a las 15:10.