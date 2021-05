Crecieron 40% los abusos sexuales en los hogares Policiales 10 de mayo de 2021 Redacción Por La titular de la Asociación de Víctimas de Violaciones (AViVi), María Elena Leuzzi, dijo que muchas denuncias hechas en pandemia no son investigadas. Al fin de la pandemia "van a comenzar las lluvias de denuncias" de casos de menores abusados o personas adultas.

IMAGEN INTERNET ABUSOS. Crecieron 40% en el último año.

Desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, aumentaron en un 40% los casos de abusos sexuales en el interior de los hogares, en tanto que especialistas en el sector alertaron que, una vez finalizada la pandemia, saldrán a la luz "lluvias de denuncias" sobre este delito.

La obligatoriedad del encierro en el marco de la pandemia del Covid-19 trajo consecuencias en todo el país, y la problemática de los abusos intramuros no escapa a esta secuencia que por el momento no tiene un final.

Mientras los casos de contagios y los números altísimos de muertos por coronavirus son prioridad para las políticas públicas, los crímenes sexuales siguen sucediendo.

En esta oportunidad, fuentes judiciales le proporcionaron a este medio el dato de que aumentaron en un 40 por ciento los casos de abusos sexuales cometidos en los hogares puertas adentro, dando cuenta así sobre la preocupante ola de ataques que cada vez crece con mayor fuerza en el país.

No obstante, para la titular de titular de la Asociación de Víctimas de Violaciones (AViVi), María Elena Leuzzi, este porcentaje se queda corto debido a que muchas denuncias quedan en la nada misma, y denunció que la mayoría de las víctimas "fueron servidas en bandeja" para que los abusadores puedan atacar con total impunidad.

SUMAN DENUNCIAS

"Las denuncias siguen sumándose, es algo del día a día. Se hacen las denuncias, pero no llegan a las fiscalías, porque es muy difícil que una fiscalía te atienda. Muchas veces la víctima, sobre todo menores de edad, está transitando el encierro con su abusador y la Justicia no está actuando, está anestesiada", comenzó el diálogo con Diario Popular.

Y continuó diciendo "por lo tanto, se hace muy difícil sacarlos de ahí y llevarlos a declarar. Otra cuestión grave es que para casos con menores no están haciendo Cámara Gesell. Hay muchos casos avanzados y no hay fechas".

TODO VIRTUAL

En este contexto, aseveró Leuzzi, nunca "se llega a hablar con un fiscal o un juez porque es todo virtual", lamentando que "hemos ido con casos muy fuertes y con pruebas en mano, pero no hubo nada presencial. Nos tienen atados de pies y manos".

Bajo esta línea, indicó que "las víctimas están aisladas y se encuentran actualmente sometidas ante los degenerados con los que están encerrados".

LLUVIAS DE DENUNCIAS

Por este motivo, la titular de AViVi alertó que, una vez se supere la pandemia en la Argentina, "van a comenzar las lluvias de denuncias" de casos de menores abusados o personas adultas.

No obstante, Leuzzi hizo hincapié en otro sector muy vulnerable: el de las personas con discapacidad. "Las personas con discapacidad están en doble desatención. No hay profesionales que puedan actuar de forma presencial porque no se puede trabajar bajo esa metodología. Los dejamos a la deriva. Es desesperante no poder ayudarnos e ir a abordar el tema y planteárselo al fiscal en frente", sentenció.

Además, expresó que "la provincia de Buenos Aires es tan amplia que no podemos abarcar todo esto en el marco de la pandemia. Cuesta mucho y si mandás a denunciar a a la familia de la víctima no saben cómo manejarse con respecto a este tema".

Por este motivo, la titular de AViVi dejó en claro que hablar de un crecimiento del 40 por ciento significa "quedarse cortos", ya que muchos de los casos no terminan siendo judicializados.

"Ese porcentaje es poco, actualmente todo el mundo se ha olvidado de ciertas situaciones que son urgentes. Estamos evitando que se mueran personas por un virus mientras que otros mueren de forma interna por alguien que los está abusando", explayó al tiempo que insistió en que "van a llover las denuncias, los juzgados y fiscalías van a estar explotados".