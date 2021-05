Murió a ñps 59 años la actriz y modelo "Tawny" Kitaen Información General 10 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO INTERNET "TAWNY" KITAEN. Protagonista de "Despedida de soltero", y musa rockera de los 80.

Julie "Tawny" Kitaen, la actriz y modelo que obtuvo gran popularidad en los años 80 por su rol protagónico en la película "Despedida de soltero", la cual protagonizó junto a Tom Hanks, al mismo tiempo que fue reconocida por su participación en diversos videos del grupo de hard rock Whistesnake, falleció el pasado sábado a los 59 años, en California, por causas que no fueron informadas.

“Con el corazón roto y muy tristes anunciamos la muerte de nuestra mamá. Solo queremos agradecerles a todos ustedes, sus fans y sus amigos, por siempre demostrarle mucha pasión y amor. Ustedes le dieron vida cada día. La extrañamos y la amamos, y sabemos que su legado vivirá para siempre”, escribieron en la cuenta de Instagram de la actriz sus hijas Wynter y Raine, confirmando así la triste noticia.

Se recuerda que las últimas apariciones públicas de la actriz habían sido en reality shows como "The Surreal Life", "Celebrities Rehab", donde habló sobre su adicción a las drogas, y en "Botched", en el que se sometió a cirugías plásticas.

No obstante, la cara de la actriz nacida en San Diego comenzó a hacerse conocida a principios de los 80 cuando apareció en la portada de los discos "Out of the Cellar" y "Ratt", de la homónima banda, con cuyo guitarrista Robbin Crosby mantuvo un romance.

Sin embargo, su gran popularidad llegaría a partir de su participación en los videos de las canciones "Here I Go Again", "Is this love", "Still of the Night" y "The Deeper the Love", del grupo de hard rock Whitesnake.

Es más, en esos años, Kitaen se convirtió en la esposa del cantante y líder del grupo David Coverdale, quien también se refirió a la muerte de la artista en su cuenta oficial de Twitter: “me desperté con una noticia muy triste e inesperada, estoy esperando la confirmación... pero si es cierto, mis sinceras condolencias a la familia, a sus hijas, amigos y fanáticos”.

A su vez, en 1984, Tawny había vivido su momento de gloria en el cine cuando encarnó a la novia de Tom Hanks en la exitosa comedia "Despedida de soltero". Pese a que luego participó en otros largometrajes, su imagen quedó ligada para siempre a esa película y a los mencionados videoclips, lo que la convirtieron en uno de los máximos sex symbols "rockeros" de aquellos años.