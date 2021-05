Palazzo: “yo creo que vamos a hacer el Cosquín Rock 2022, estoy convencido” Información General 10 de mayo de 2021 Por Germán Sánchez El productor cordobés, anunció en las últimas horas la realización del Cosquín Rock 2022 en febrero venidero. En charla exclusiva con LA OPINION, Palazzo ratificó el anuncio y se mostró convencido de que el festival se hará normalmente como cada año en Santa María de Punilla. Además, habló de los espectáculos con protocolos y del documental de los 20 años del festival.

Archivo G. Sánchez RECUERDO LEJANO. El escenario Norte colmado de público, una imagen que podría volver a ver en febrero de 2022.



“Nos vemos en febrero, loco, no lo dudes”, dijo a modo de despedida de una charla que -celular mediante- se dio con el interlocutor desde algún lugar de los Estados Unidos. Después de lo conversado, no quedan dudas que está convencido que así será, que habrá reencuentro en Santa María de Punilla en febrero de 2022.

José Palazzo, de él se trata. El productor cordobés hace unos días publicó en sus redes sociales el anuncio del Cosquín Rock 2022 y dio por hecho que se hará en febrero del año que viene y con público, como siempre.

En medio de la segunda ola de Covid-19 no deja de ser una afirmación con poco argumento como para tenerla como verosímil. Sin embargo, Palazzo esgrime los suyos. “Todos los años, los primeros días de mayo hacemos una primera reunión general de producción, y esta vez también lo hicimos y estamos con mucha esperanza de poder hacer la edición 2022 del Cosquín Rock de manera normal. Si bien tenemos la fecha, todavía tenemos que definir algunas cosas, pero sería en febrero. Entendemos que no podemos empezar a trabajar para un festival sobre la hora, así que decidimos poner proa hacia febrero.”

La primera explicación resulta lógica. Un festival de este tipo no se arma en unas pocas semanas, hay una logística interminable y un arsenal de tareas a cubrir desde aquí hasta febrero.

Entonces, con criterio empiezan a trabajar en los primeros detalles. “Nos pareció piola contárselo a la gente, hacer el anuncio. Todos los años en esta fecha hacemos el anuncio de la fecha del Cosquín. Ahora no podemos anunciar la fecha, pero podemos anunciar que lo vamos a hacer y que vamos a trabajar para hacerlo.”

Sabe Palazzo que hoy es un anuncio que tiene mucho de expresión de deseo, pero ante la consulta, no se amilanó: “tenemos una esperanza muy grande y un optimismo muy grande que después de agosto la argentina va a tomar un ritmo de vacunación importante y que para el último trimestre de este año o el primer trimestre del año que viene los espectáculos van a volver con cierta normalidad. Un poco el mensaje es eso, el uno con números romanos, el DC, que en vez de ‘después de Cristo’ significa ‘después del Covid’”.

Cuando mira hacia atrás, recuerda lo que fue este año de parate de la actividad musical: “en la primera reunión con el Gobierno de Córdoba les decía que teníamos que empezar a trabajar porque la industria iba a destruirse, les dije que nosotros no vamos a volver hasta agosto de 2021, me quedé cortísimo. Pensé que habría una vuelta con protocolos y esa vuelta se iba a mantener un año y medio. Yo pensé que en septiembre u octubre volvíamos con protocolos, y terminamos volviendo en enero del año siguiente. Y pensé que esa actividad con protocolos no iba a volver atrás y sin embargo volvimos a cerrar. Así que todo esto fue mucho más grave de lo que me lo imagine.”

Ese mal recuerdo, no le quita el optimismo y volvió sobre la idea principal y redoble la apuesta: “yo creo que vamos a hacer el Cosquín Rock en febrero, estoy convencido, voy a trabajar para hacerlo, voy a hacer los contratos para hacerlo y voy a hacer todo lo posible para hacerlo. Creemos que el mundo se ha puesto en marcha. Independientemente que la situación de la vacunación en la Argentina sea distinta a la Estados Unidos, la vacuna es la solución. Yo veo que hay una posibilidad de que, si se vacuna a mayor ritmo en la Argentina, hay una posibilidad.”

VUELTA CON

PROTOCOLOS

A principios de este 2021 recién se pudo reactivar un poco la actividad artística, claro que con estrictos protocolos y con un aforo que, en muchos casos, no superó el 30% de la capacidad disponible. “Se demostró de manera concreta que los espectáculos con protocolo no generaban contagios, no generaban peligro para los asistentes, para los trabajadores, para los organizadores y para los músicos. Así que creo que después del 21 de mayo se va a poder volver a los espectáculos con protocolos, con aforos muy limitados, pero se va a poder volver. Yo calculo que a mediados de septiembre los aforos van a crecer y para mí, para los primeros días de noviembre o diciembre ya va a haber paulatina normalidad.”

EL DOCUMENTAL

Por estos días, Palazzo también anunció que habrá un disco en vivo del Cosquín Rock 2020, una suerte de documental que está en pleno proceso y que verá la luz probablemente en el mes de agosto.

“Es muy loco, estamos haciendo un documental de los 20 años del Cosquín Rock y por las normas que te piden las plataformas como Netflix, HBO, Disney o Amazon, todo lo que se publica tiene que tener una determinada calidad técnica, que nos obligó a grabar varios escenarios en multipistas. En marzo me llamó un amigo y me dijo que en un estudio estaban todas las multipistas del Cosquín y ahí se nos ocurrió hacer un documental, entonces decidimos que haríamos un disco, llamamos a varios artistas para que vayan a mezclarlos, muchos se sumaron y la verdad que va a salir un disco maravilloso, que va a estar en las plataformas si Dios quiere antes de agosto.”