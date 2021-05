Crece la informalidad y cae el poder adquisitivo Locales 10 de mayo de 2021 Redacción Por Juan Alberto Berca, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Rafaela, analizó la realidad del sector a más de un año de la pandemia, donde los desafíos y objetivos se fueron adaptando a la nueva realidad.

FOTO ARCHIVO JUAN BERCA. Titular del CEC de nuestra ciudad.

En medio de un panorama económico complejo, con una segunda ola que impuso nuevamente restricciones, el sector comercial viene sufriendo el cierre de una importante cantidad de comercios; eso se traduce en pérdida de empleos, por ende, más personas en situaciones de vulnerabilidad.

El secretario general del Centro de Empleado de Comercio de Rafaela, Juan Alberto Berca, indicó: “a más de un año de pandemia estamos viendo que si bien ha cambiado el tema comercial en cuanto a habilitaciones en los comercios, el movimiento no es grande, porque también la actual situación, produce una merma en todo lo que es el desarrollo económico. Como nosotros siempre decimos, al perder poder adquisitivo el trabajador, al estar mal las empresas y no poder cumplir, se resiente la actividad comercial, eso es inevitable”.

El dirigente al ser consultado por la pérdida de puestos de trabajo en el sector mercantil, dijo que “hemos medido de diciembre del 19 a la fecha, y más o menos dentro de lo que es el trabajo formal o trabajo registrado, de 6.500 puestos de trabajo que teníamos de empleado de comercio en nuestra zona, hoy tenemos 300 puestos menos, que se han perdido y si bien no es una cifra como para decir que se cayó el 50%, es una cifra para tener en cuenta”.

Berca, aseguró que lo que ha crecido es el trabajo informal en la ciudad, sosteniendo que “hoy en día, cualquier comercio chico de 1 o 2 trabajadores tienen empleados informales y eso también nos preocupa porque el trabajador informal es un trabajador que no tiene obra social, no tiene ART, no accede a la jubilación, a un recibo de sueldo, con lo cual si pretende sacar algún crédito no lo puede hacer”.

Ante este escenario complejo, el secretario del CEC, manifestó que “nosotros tenemos que conformar primero una mesa, donde la idea es sentarse con todos los actores, ya sea la parte empresarial, los organismos públicos, para ver y abordar está temática de una manera inteligente y una manera de corregir. Acá no es que se está planteando salir a clausurar o a cobrar multas, lo que queremos es corregir y que la gente entienda que el trabajador tiene que estar formalizado”.

“Lo que afecta al consumo no son ni las restricciones horarias ni de circulación, lo que está afectando al consumo es que no hay circulante de dinero. Recién ahora están cerrando la mayoría de los gremios las paritarias después de un 2020 donde todo lo que se pudo discutir en materia salarial estuvo embarcado en una inactividad bastante grande, desde principio del año pasado, hasta cerca de mayo junio hubo restricciones de todo tipo. Además, hay que tener en cuenta que hay sectores que no pudieron salir ni van a poder salir, que están muy comprometidos. Pensemos por ejemplo en el sector gastronómico, en los organizadores de eventos, en los salones de fiesta, en sector de turismo. Son actividades muy castigadas y en donde realmente hay que darle una mano. Hay que encontrar soluciones, como un salvataje para que no se pierdan esos puestos de trabajo”, subrayó el titular del gremio de comercio en la ciudad.