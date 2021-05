Están disponibles las vacunas antigripales

El presidente del Círculo de Farmacéuticos, Leonardo Leiggener, al ser consultado por la disponibilidad de vacunas antigripales en farmacias rafaelinas, respondió que “la semana pasada hemos estado recibiendo ya la últimas tandas de las vacunas a las que llamamos particulares, es decir, que de manera particular o a través de las prepagas se pueden adquirir, por lo tanto, la gente se puede ir acercando a las farmacias en donde las vacunas antigripales están disponible para ir empezando a hacer la colocación correspondiente”. Respecto al precio de los insumos que ante esta segunda ola tienen más demanda y al abastecimiento de los mismos, el farmacéutico expresó que “la verdad es que se amesetó el incremento de los costos, más allá del pico que hubo por la gran demanda y en consecuencia faltante que hubo el año pasado, y hoy en día tenemos los insumos a disposición, por ende obviamente los precios se han tenido que ir acomodando como indica la ley de mercado, entonces eso hace una competitividad más lógica para que no se generen esos picos de precios que hemos sufrido en el inicio dela pandemia”. Sobre la llegada de los test rápidos para COVID, aprobados recientemente por ANMAT, Leiggener dijo que “aún no los hemos recibido, no se han distribuído en el interior y esto era algo que suponíamos, por una cuestión de que hace una semana que se ha aprobado a nivel nacional. Estamos igualmente al aguardo, la gente sigue preguntando y nosotros estamos a la espera que lleguen a la brevedad”. Acerca del uso de los mismos, el profesional explicó que “este es un dispositivo médico de venta libre, donde cualquier persona puede venir a adquirirlo, nuestro consejo siempre es que debe tener una intervención de un profesional para poder utilizarlo. La mayoría de los profesionales de salud que lo están haciendo son bioquímicos, dado que son los que más saben en este sentido respecto al muestreo que se debe tomar o a la metodología que se debe llevar adelante”.