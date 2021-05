Consejos para comprar más seguro

En medio de la crisis económica y la baja del consumo en plena segunda ola de la pandemia, hoy comenzará una nueva edición del "Hot Sale", el evento de compras en línea con el que las empresas esperan obtener un repunte en las ventas.

Este año se ofrecerán descuentos y beneficios exclusivos en trece categorías, que incluyen artículos para el hogar, indumentaria, electro, alimentos y bebidas, entre otras.

Según indicó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), que organiza el evento que se extenderá hasta el miércoles, el objetivo es "seguir fortaleciendo la industria y brindarle a los usuarios la posibilidad de comprar online desde casa, con descuentos y opciones de financiamiento".

La entidad indicó que más de 700 empresas participarán de la edición de este año y destacó que se sumarán dos nuevas categorías: emprendedores y servicios, que "con más de 30 empresas inscriptas ya demuestran una tendencia al crecimiento en la adopción del comercio electrónico en estos rubros".

La cámara indicó que durante el 2020 "el inicio de la cuarentena aceleró el proceso natural de adopción del comercio electrónico para nuevos consumidores, dejando como resultado de facturación un incremento por encima de los índices obtenidos en 2019". "Podemos afirmar que cuatro de cada diez órdenes de compra en las tiendas, que ya vendían online, fueron de nuevos clientes", destacó la entidad, y recordó que en 2020 se vendieron 251 millones de productos, un 72% más que en el año anterior.

Desde la Oficina de Información al Consumidor (OMIC) de la Municipalidad de Rafaela brindaron algunas de las recomendaciones para realizar compras seguras por internet. Ingresando a la página web oficial del evento https://www.hotsale.com.ar/ las y los consumidores pueden conocer todas las empresas y comercios que participan del mismo y desde allí ingresar para realizar su compra de forma más segura.

Es muy común ver que durante la semana que se realiza el Hot Sale, hay comercios que publicitan ofertas especiales ya sea de forma online o en los propios locales comerciales bajo denominaciones similares o que hace alusión al evento. Esto no es precisamente un engaño, ya que siempre es bueno que el consumidor o consumidora pueda tener beneficios.

Lo que si es importante tener en cuenta que la oferta y la publicidad son parte integrantes del contrato, lo que quiere decir, que si un comercio ofrece por ejemplo 30% de descuento en algún producto, deberá cumplir con lo ofrecido.

Por otra parte, si ya se tiene pensado que queremos o necesitamos comprar, es conveniente verificar el precio durante días previo al evento, es decir, hacer un breve seguimiento del bien o bienes específicos que se quiere adquirir, para de esa forma asegurarse que el beneficio es real.

La CACE, en trabajo conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA realizó un monitoreo de precios durante las dos semana previas al evento, los cuales se podrán cotejar con los que se publiquen durante el Hot Sale, y de esa forma colocar sanciones a las empresas que no cumpla.

Asimismo la Secretaría de Comercio Interior de la Provincia realizará fiscalizaciones virtuales para el control de precios y veracidad de los beneficios que se publiquen.

A la hora de comprar, algunos de los puntos a tener en cuenta son: comparar las diferentes ofertas y beneficios, algunas pueden consistir en descuentos, otros en formas de financiaciones u otros beneficios y, elegir el más conveniente a la economía particular de cada uno; verificar las diferentes formas de entrega, costos, medios, plazos, etc; hay productos que por ejemplo son con envío a domicilio, retiro en sucursal, retiro en empresa de logística, lo cual puede significar variaciones en las condiciones de esa entrega.

Al ser compras electrónicas, se cuenta con 10 días de realizada la compra o recibido el producto para arrepentirse y para ello existe el botón de arrepentimiento que las empresas deben contener en sus páginas web.

Se debe estar atento a que el sitio en el que se hace la compra sea seguro para ingresar datos bancarios, es decir, que el dominio de la página web inicie con la sigla HTTPS; la forma más fácil de estar seguros es ingresando a la página oficial del Hot Sale.

Y por último tener mucho cuidado con los correos electrónicos o comunicaciones solicitando datos bancarios luego de realizada la compra, no olvidemos lo que ocurrió con EASY recientemente o con algunas entidades bancarias, donde los clientes recibieron correos electrónicos que simulaban ser de bancos e inducían a ingresar datos de contraseñas o datos de seguridad bancarios con el fin de cometer delitos de estafa.

Ante algún incumplimiento, en primer lugar, se realiza un reclamo a la empresa y exigir que cumpla con lo prometido, por ejemplo, entrega del producto en el plazo contratado , cumplir con el beneficio publicado, que el producto cumpla con las características que se detallaron en la publicación, etc.

Si no se tiene respuesta o no resulta satisfactoria pueden acercarse a nuestra oficina ubicada en bulevar H. Yrigoyen 421, previa reserva de turno en la pagina web www.rafaela.gob.ar .