Perotti y dirigentes de Santa Fe expresaron su pesar por el fallecimiento de Lifschitz Nacionales 10 de mayo de 2021 Redacción Por El Presidente despidió a Lifschitz a quien describió como "un hombre íntegro que puso todo en favor de Santa Fe". Cristina Fernández y Macri también se despidieron a través de las redes sociales, al igual que el intendente Castellano y el ex gobernador Bonfatti.

FOTO TWITTER DESPEDIDA. Perotti eligió una foto junto a Lifschitz para acompañar su mensaje en Twitter.

El gobernador Omar Perotti despidió en redes sociales a Miguel Lifschitz, tras fallecer este domingo por complicaciones en su cuadro de coronavirus. "Despido con profundo pesar al ex Gobernador de la Provincia de Santa Fe y actual Presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz. Envío mis más sentidas condolencias a sus familiares y allegados en este difícil momento" afirmó el mandatario en su cuenta de Twitter. El mensaje apareció junto a una foto en la que comparten una reunión en el despacho del Gobernador.

Perotti fue uno de los tantos dirigentes de distintos sectores políticos que expresaron su pesar por la muerte del exmandatario provincial Miguel Lifschitz y enviaron sus condolencias a familiares y amigos a través de diferentes redes sociales.

"Profunda tristeza por el fallecimiento de nuestro querido compañero Miguel. Su huella quedará para siempre en la historia de Rosario y Santa Fe, y en cada militante. Un fuerte abrazo a su esposa @ClaraGarcia_SF y a sus hijos y nietos", escribió el ex gobernador socialista, Antonio Bonfatti.

El intendente de Rafaela, Luis Castellano señaló: "Lamento mucho el fallecimiento de Miguel Lifschitz, ex gobernador de la provincia de Santa Fe. Mis condolencias a su familia en este difícil momento". Y su par de Rosario, Pablo Javkin, expresó por esa misma red social que la partida de Lifschitz causó “una gran tristeza” y que el exgobernador “fue un hombre de honor, trabajador incansable, apasionado, generoso”. “Perdimos mucho más que a un dirigente político, este domingo se nos fue un ejemplo de lucha. Hasta siempre y gracias, querido Miguel. Abrazo enorme a Clara Garcia y la familia”, completó.

Por su parte, el ministro de Defensa, el también santafesino Agustín Rossi, también lamentó el fallecimiento de Lifschitz, de quien dijo era “un dirigente que prestigiaba la política". "Nos conocimos militando contra la dictadura. Compartí sueños y disputas políticas, respetuosas y amigables. Enorme tristeza. Abrazo a Clara, a sus familiares y compañeros/as”, señaló Rossi.

El exministro de Seguridad provincial Maximiliano Pullaro expresó que “hoy la política pierde un hombre fundamental y yo un amigo entrañable. A su lado luchamos a brazo partido incontables batallas. Gracias por todo, Miguel Lifschitz. Ya estás en la historia grande de la provincia”.

En tanto, la exintendenta de Rosario Mónica Fein publicó: "No hay palabras para describir tanto dolor. Hasta siempre querido compañero Miguel. Teníamos muchos proyectos por delante. Intentaremos seguir tu huella y tu ejemplo. Abrazo enorme amiga Clara, hijos y a toda la militancia del Partido Socialista".

Por su parte, el exintendente de Santa Fe José Corral definió a Lifschitz como un "gobernador tenaz, trabajador, franco. Que su ejemplo nos inspire para alcanzar el bienestar que nos falta. Un saludo fraterno y afectuoso a su familia y a los compañeros y compañeras del Partido Socialista", completó.

El ministro de Gestión Pública de la Provincia, Marcos Corach, escribió en sus redes sentir "tristeza por la muerte de Miguel Lifschitz, se fue un hombre que luchaba por sus ideas y que quería a su provincia. Mis respetos y condolencias para sus familiares y amigos". También se manifestó el senador nacional, Roberto Mirabella, quien publicó "despido con mucho respeto a @MiguelLifschitz, ex gobernador de mi provincia. Mis condolencias en este difícil momento a toda su familia, amigos y compañeros de militancia".

Desde el Senado, la legisladora santafesina María de los Ángeles Sacnun afirmó que "perdemos una voz importantísima para la construcción democrática", mientras su par Anabel Fernández Sagasti dijo recibir la noticia con "mucho dolor".

El diputado nacional, Federico Angelini lamentó "profundamente el fallecimiento del ex Gobernador Miguel Lifschitz. Hasta siempre amigo. Acompaño el dolor de la familia y seres queridos en este terrible momento. Mucha fuerza."

“Con enorme pesar, estando en Lisboa, supe de la muerte de Miguel Lifschitz. Fue un hombre íntegro que puso todo su esfuerzo en favor del progreso de su querida Santa Fe. Reciban sus seres queridos el profundo pesar de alguien que lo ha estimado y respetado honestamente”, escribió el presidente Alberto Fernández en su cuenta de la red social Twitter, desde su gira en Europa.

También la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se manifestó. “Lamento el fallecimiento por coronavirus de Miguel Lifshitz, ex gobernador de Santa Fe. Mis condolencias a familiares y amigos”, escribió.

En el mismo sentido se expresó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Lamento profundamente el fallecimiento del exgobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz. Les envío un fuerte abrazo a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento”.

Y también Alfredo Cornejo, titular de la Unión Cívica Radical (UCR): “Recibí con tristeza el fallecimiento de Miguel Lifschitz. Expreso mis más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a sus compañeros y compañeras del @ps_argentina”, escribió.

“Otra triste noticia para la política nacional. Profundo dolor por el fallecimiento de Miguel Lifschitz, un hombre que desde Santa Fe siempre trabajó e impulsó la construcción de una Argentina federal. Un beso a Clara, familiares, compañeros de ruta y coprovincianos”, escribió el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Para Mario Negri, titular del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, la muerte del exgobernador es una “enorme pérdida para la política argentina”. Calificó a Lifschitz como “un socialista de pura cepa, un verdadero demócrata”. “Abrazo a sus familiares y a todo el pueblo santafesino que está consternado por su partida. QEPD”, agregó.

También el senador Martín Lousteau lo despidió en las redes sociales. “Se fue Miguel Lifschitz. Gran intendente y gobernador. Hombre de convicciones. Socialdemócrata de raza. La clase de políticos que hace falta para cambiar nuestra Argentina. Rosarinos, santafesinos y argentinos, de luto. Nuestras condolencias a su familia, amigos y compañeros”, escribió.

El diputado porteño socialista Roy Cortina se sumó a la despedida del referente de ese espacio. "Santa Fe y la política en general, pierden un dirigente valioso. Hacedor, honesto, dialoguista y respetado por muchos. Mis condolencias a @ClaraGarcia_SF, a su flia y a la militancia socialista que lo acompaño con cariño hasta el final.. Mis condolencias a familiares y amigos", afirmó el legislador.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, definió al exgobernador como una "gran persona, defensor del federalismo" y que "mucho hizo para consolidar la Región Centro", mientras el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, envió un "fuerte abrazo a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento".

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, recordó por su parte que "hablar con Miguel siempre era un aporte para pensar la realidad desde la política y desde la gestión. Era alguien que cuidaba el respeto por el costado humano de las cosas. Es una gran pérdida la de hoy. Mis condolencias a su familia, amistades y compañeros de militancia", completó.