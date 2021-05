Murió Miguel Lifschitz por Covid

El ex gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz murió anoche a los 65 años como producto de un cuadro de coronavirus, por el que permanecía internado desde hacía 21 días. El deceso fue confirmado por la vocera de quien era el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia.

Lifschitz se encontraba internado en terapia intensiva y en "estado crítico", con asistencia mecánica respiratoria, en una clínica privada de Rosario, ciudad de la que también había sido intendente, desde el 19 de abril pasado. Este domingo se había informado que el estado de salud del ex gobernador permanecía estable, pero su situación era delicada, luego de haber sufrido ese sábado una desmejoría clínica.

El ex mandatario santafesino, que pertenecía al partido socialista, había sentido los primeros síntomas de la enfermedad el 10 de abril pasado, y al día siguiente se sometió a un hisopado que confirmó el resultado positivo. Pero con el paso de los días su salud presentó complicaciones y el lunes 19 de abril fue internado en el Sanatorio Parque ubicado en el centro de Rosario, primero en sala general y luego trasladado a terapia intensiva.

Los sucesivos partes médicos fueron dando cuenta del deterioro de su salud e incluso desde hacía varios días estaba siendo asistido mecánicamente para respirar, hasta que anoche sus allegados informaron su deceso. Sus colaboradores informaron que no habrá velatorio aunque sí se recibirán muestras de afecto en la Biblioteca Argentina Doctor Juan Álvarez de Rosario, mientras que el gobernador Omar Perotti decretó 48 horas de duelo.

Lifschitz había nacido el 13 de septiembre de 1955 en Rosario, cursó la primaria en la escuela pública, el secundario en el Politécnico y se recibió de ingeniero en 1979, en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Inició su militancia política algunos años antes en el Movimiento Nacional Reformista (MNR), brazo universitario del entonces Partido Socialista Popular (PSP), fundado en 1972, entre otros, por Guillermo Estévez Boero, formador de la mayoría de los dirigentes de esa fuerza política que luego ocuparon cargos institucionales en Santa Fe.

Comenzó a desempeñarse en la función pública en 1990, durante la intendencia de Héctor Cavallero, con el cargo de director del Servicio Público de la Vivienda hasta 1992. Mientras que pasó a ser subsecretario de Obras Públicas de la comuna entre 1992 y 1993.

Después continuó la función pública durante los dos mandatos de Hermes Binner como intendente, entre 1995 y 2003, convirtiéndose en 2001 secretario de Servicio Públicos.

En 2003, Lifschitz elegido intendente de Rosario, cargo en el que logró revalidarse en 2007 hasta 2011, año en el que pasó a ser senador nacional por el socialismo hasta 2015, cuando se convirtió en gobernador de Santa Fe, al suceder a Antonio Bonfatti. Como gobernador continuó las políticas públicas de sus antecesores Hermes Binner -fallecido en junio del año pasado- y Bonfatti, centradas en la regionalización provincial y la salud pública, e hizo hincapié en la obra pública, la pavimentación de rutas y el mejoramiento de caminos rurales.

Desde 2019 se desempeñaba como diputado provincial y como presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Además, desde 2002 era además integrante de la Junta Provincial del Partido Socialista de Santa Fe.

Lifschitz se encontraba en pareja con la diputada provincial y también ex funcionaria municipal Clara García, mientras que era padre de cuatro hijos de su primer matrimonio, que finalizó en divorcio.

Tanto sus camaradas como sus eventuales adversarios políticos lo recordaban esta noche como un hombre de diálogo, cálido y comprometido con sus ideales políticos.