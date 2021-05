La despedida del Centro Socialista de Rafaela Nacionales 10 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO LA OPINION LIFSCHITZ EN RAFAELA. Fue el 24 de febrero, acompañado por Pinotti, Mársico y Ambort.

Desde el Centro Socialista de Rafaela, que preside Santiago Gaspoz, despidieron "con dolor y profunda tristeza a nuestro compañero y referente Miguel Lifschitz".

"Afectado por Covid-19, sin vacunas vip, sin atajos, sin buscar por fuera de la institucionalidad y la legalidad alternativas para salvarse solo, Miguel Lifschitz dio durante estas semanas una larga pelea. Fue emocionante el apoyo de la ciudadanía que veía en él una inmensa esperanza para el presente y el futuro de la política, y también de dirigentes que lo respetaron y valoraron en su tarea como ex intendente de la ciudad de Rosario, ex Gobernador de la Provincia de Santa Fe y como presidente de la Cámara de Diputados", sostiene el documento divulgado por el Centro Socialista.

Por último, expresaron que "Miguel Lifschitz, luchador y trabajador incansable, dedicó hasta el último minuto su vida a los demás, va nuestro abrazo a su familia y a sus seres queridos". "Seguiremos en el camino que nos deja su gran ejemplo y su legado. Hoy se nos va un imprescindible de la política", concluye.



ULTIMA VISITA

A RAFAELA

El 24 de febrero pasado, Lifschitz visitó la región por última vez. Tras su paso por Frontera, Eusebia y Sunchales, llegó a Rafaela donde ofreció una conferencia de prensa acompañado por el diputado provincial, Pablo Pinotti, el concejal Lisandro Mársico y el presidente comunal de Susana, Alejandro Ambort. También se reunió con dirigentes del Centro Comercial e Industrial.

En sus declaraciones, además de analizar la actualidad provincial con temas como seguridad y pandemia, había dejado abierta la posibilidad de presentarse como candidato a senador nacional en las elecciones del segundo semestre.

Desde el socialismo santafesino destacaron en las últimas semanas que Lifschitz no se había vacunado contra el Covid porque esperaba ser convocado cuando correspondiera. Lamentablemente cuando habría llegado su turno ya estaba contagiado.

En este contexto adquieren un singular valor sus expresiones sobre el tema durante esa visita a Rafaela. “Hay que darle publicidad y transparencia a toda la operatoria de vacunación en la provincia, que no haya privilegios, que no haya turnos que se consiguen por izquierda, que todo sea de acuerdo a las normas que el propio gobierno ha establecido. Lo importante es que el proceso sea claro y transparente para todo el conjunto de la población”, había dicho justamente un Lifschitz que se se adelantó en la fila.