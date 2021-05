Jaguares está en la final Deportes 09 de mayo de 2021 Redacción Por Se impuso 29 a 17 a Olimpia y el sábado próximo irá por el título ante Peñarol. Pedro Rubiolo ingresó en el segundo tiempo.

FOTO JAGUARES COSTO PERO GANO./ Jaguares mejoró en la segunda mitad.

Jaguares XV derrotó a Olimpia Lions por 29-17 en un reñido partido y avanzó a la gran final de la Superliga Americana de Rugby, anoche en Montevideo. El rival en la definición del sábado próximo será Peñarol de Uruguay, que le ganó a Selknam de Chile por 17 a 14. El rafaelino Pedro Rubiolo ingresó a los 22 minutos del segundo tiempo para reemplazar a Federico Gutiérrez en la segunda línea.

Como hace algunas semanas, el equipo paraguayo fue un oponente que complicó a la franquicia argentina. Olimpia empezó ganando con un penal de Ledesma y en ese primer tiempo Jaguares solo sumó con un try de Minervino convertido por Albornoz.

En el complemento, Jaguares XV comenzó a ser superior a su rival y lo demostró en el resultado. En primer lugar, Lautaro Bavaro apoyó nuevamente a través del maul, y luego Tomás Albornoz realizó una jugada individual perfecta para llegar al ingoal. A los 66 minutos nuevamente apareció Bavaro por la vía del maul para comenzar a liquidar el encuentro.

Jaguares XV (29): Juan Bautista Daireaux; Tomás Cubilla, Agustín Segura, Juan Pablo Castro y Martín Cancelliere; Tomás Albornoz y Felipe Ezcurra (c); Francisco Gorrissen, Juan Martín González y Lautaro Bavaro; Franco Molina y Federico Gutiérrez; Juan Pablo Zeiss, Martín Vaca y Francisco Minervino. Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Federico Wegrzyn, Joel Sclavi, Pedro Rubiolo, Tomás Bernasconi, Rafael Iriarte, Martín Elías, Gerónimo Prisciantelli.

Olimpia Lions (17): Martín Bogado; Leopoldo Herrera, Francisco Diez, Sebastián Urbieta y Tomás Acosta Pimentel; Máximo Ledesma e Ignacio Inchauspe; Ignacio Gandini, Lucas Santa Cruz y Jerónimo Gómez Vara; Mauro Rebussone y Carlos Repetto; Lucas Favre, Axel Zapata (cap) y Rodrigo Martínez. Entrenador: Raúl Pérez.

Suplentes: Mariano Muntaner, Nicolás Revol, Luis Enrique Quinteros, Mariano Garcete Elli, Marcos Riquelme, Joaquín Pellandini, Matías Gómez Vara, Renato Cardona.

Tantos en el primer tiempo: 8’penal de Ledesma (O) y 17’, conversión de Albornoz por try de Minervino (J). Resultado Parcial: Jaguares XV 7 – Olimpia Lions 3.

Tantos en el segundo tiempo: 3 y 5’, conversiones de Albornoz por tries de Bavaro y de él mismo (J); 22 y 35', conversiones de Ledesma por tries de Gómez Vara y Repetto (O); 27', try de Bavaro (J).

Estadio: Charrúa, Montevideo.Árbitro: Francisco González (Uruguay).