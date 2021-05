Cuándo vuelve a jugar la Crema Deportes 09 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Luego de su presentación en la tarde de ayer en Caballito, con la derrota 1-0 ante Ferro Carril Oeste, el equipo conducido por Walter Otta se volverá a presentar el próximo jueves 13 de mayo, en dicha oportunidad en el Monumental de Alberdi.

Por la fecha 10 de la zona B del torneo de la Primera Nacional Atlético de Rafaela estará recibiendo a Tristán Suárez desde las 21.10hs, juego que irá televisado por TyC Sports.

Será la primera vez, en el profesionalismo, que la ‘Crema’ se enfrente con el ‘Lechero’. El elenco de Ezeiza juega por primera vez en la segunda categoría del fútbol argentino, tras tantísimos años en el ascenso porteño.

El rafaelino Joaquín Molina (delantero surgido en Argentino Quilmes de nuestra ciudad) y el vilense Gabriel Tomassini (defensor surgido en Atlético) forman parte del plantel que dirige Aníbal Biggeri.



EL PROGRAMA COMPLETO DE LA FECHA 10

ZONA A: Viernes 14/05: 17.10 (tv) Chacarita vs Temperley. Sábado 15/05: 15.30hs Estudiantes BA vs Quilmes, 16.00hs Mitre (SdE) vs Agropecuario. Domingo 16/05: 15.30hs Atlanta vs Dep. Maipú (Mza). Lunes 17/05: 15.10hs (tv) Almirante Brown vs Gimnasia (Mza), 16.00hs San Martín (T) vs Dep. Riestra, 21.10hs (tv) Alvarado vs Tigre. Martes 18/05: 18.00hs (tv) Nueva Chicago vs Estudiantes (RC).



ZONA B: Jueves 13/05: 21.10 (tv) Atlético de Rafaela vs Tristán Suárez. Sábado 15/05: 15.30hs Barracas Central vs Instituto. Domingo 16/05: 11.00hs Villa Dálmine vs Almagro, 15.00hs Brown (A) vs Dep. Morón, Brown (PM) vs Ferro, 15.30hs Def. de Belgrano vs All Boys, 15.30hs San Telmo vs Santamarina (T), 16.00hs San Martín (SJ) vs Güemes (SdE), 16.00hs Independiente (Mza) vs Gimnasia (J).