LA FECHA 9 Deportes 09 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FECHA 9



ZONA A



Viernes 7/5



Maipú 1 vs Mitre (SdE) 1



Sábado 8/5



Belgrano 0 vs San Martín (T) 1



Domingo 09/05



15:30 Temperley vs Atlanta

15:30 Agropecuario vs Estudiantes BA

18:00 Estudiantes RC vs Chacarita



Lunes 10/05



15:05 Quilmes vs Alvarado

21:10 Gimnasia (Mza) vs Chicago



Martes 11/05



15:10 Dep. Riestra vs Almirante Brown.



ZONA B



Sábado 08/05



T. Suárez 1 vs Independiente (Mza) 2

Morón 0 vs Brown (PM) 0

All Boys 1 vs Instituto 2

Ferro 1 vs Atlético de Rafaela 0



Domingo 09/05



14:00 Gimnasia (J) vs Barracas

15.00 Santamarina - Dálmine

15:00 Almagro vs San Martín (SJ)

20:00 Güemes (SdE) vs Brown (A)



Lunes 10/05



17:10 Defensores vs San Telmo