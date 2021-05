Alimentación consciente y saludable: emprendimientos rafaelinos

Los malos hábitos que vamos incorporando en nuestra vida cotidiana son los principales responsables de la mayor parte de las enfermedades que hoy nos afectan, debido a esto desde Plan B queremos destacar la importancia de una alimentación consciente y saludable. Por eso bajo esta premisa en esta entrega acercamos a los rafaelinos dos emprendimientos que se basan en esta temática, ellos son: Artemisa Almacén Orgánico y Vibra Almacén Natural.Una alimentación consciente se basa en mejorar la forma en que comemos y nos relacionamos con la comida, por ende, elegir una alimentación equilibrada se convierte en un estilo de vida saludable.Nuestro objetivo en Plan B es acercar el corazón de los emprendimientos a los rafaelinos y en esta oportunidad optamos por presentar un segmento orientado a la alimentación consciente y saludable dirigido a aquellas personas que están pensando en modificar sus dietas o aventureros de incorporar nuevos tipos de alimentos.Encontranos en @planb.rafaela o contáctanos en [email protected] ARTEMISA ALMACENORGANICOArtemisa Almacén Orgánico, abrió sus puertas hace casi 10 años en nuestra ciudad y es atendido por Blanca Bressan y Priscila Zanetti (madre e hija). Felizmente, a lo largo de los años debido al crecimiento del negocio, se han ido sumando otros familiares, por lo que el emprendimiento es 100 % familiar. Priscila nos cuenta que el objetivo principal es poner al alcance de la gente productos orgánicos, naturales y genuinos siempre bajo el concepto de una alimentación natural.Al inicio trabajaban desde su casa ya que en ese momento se dedicaban a la venta de indumentaria, pero la transición hacia el nuevo rubro se fue dando de manera natural. Priscila constantemente se capacitaba sobre alimentación saludable ya que al ser vegetariana era un tema de sumo interés para ella, pero nunca lo vio como un negocio viable. Al principio, lo que le pasaba era que encontraba recetas con productos que no conseguía en el mercado rafaelino y por lo tanto empezó a comprarlos a distintas distribuidoras de afuera para su consumo personal, pero cada vez el pedido era más grande ya que otras personas también le pedían algunas cosas.Lo que más remarcan sobre Artemisa es que tiene abierta sus puertas a todos, no sólo está dirigido al público vegetariano o vegano sino a todo aquel que quiera mejorar o incorporar un cambio en su alimentación. Tanto Priscila como Blanca asesoran a todos los clientes en cómo utilizar sus productos, cómo consumirlos, para qué sirven y cómo cocinarlos. Además, destacan que no ofrecen nada que no consumirían ellas mismas, esa es su filosofía de trabajo.En Artemisa pueden encontrar desde productos para cocinar hasta ya elaborados. Algunos los adquieren directamente de productores o pequeñas comunidades que se unen para la fabricación de productos orgánicos. Priorizan a estos productores, con quienes forman alianzas para impulsar el crecimiento de la zona. Lo que no produzcan ellos, lo adquieren de distribuidoras más grandes de Córdoba y Buenos Aires.Con respecto las distintas opciones de viandas que ofrecen diariamente, Priscila nos cuenta “trabajamos con 3 menús diarios: el clásico vegetariano con opción vegano, el ejecutivo que es la opción más económica y el terapéutico depurativo armado junto a la Licenciada en Nutrición con orientación ayurvédica, Agostina Marfortt. Además, junto a esta nutricionista preparamos la semana depurativa, la cual es una experiencia muy recomendable donde entregamos al cliente todas las comidas desde el desayuno hasta la cena y dura 5 días. Son comidas pensadas para equilibrar y armonizar el organismo. Por último, contamos con la pausa digestiva que se basa en alimentos líquidos y cremosos con una duración máxima de 3 días pensada para descansar el sistema digestivo y depurarlo en profundidad”.Con la nutricionista, durante el 2020 dictaron cursos virtuales de comidas fáciles y sencillas de elaborar, de esta manera respondieron a una necesidad de sus clientes, quienes a menudo les consultaban acerca de recetas o preparaciones con distintos productos.En cuanto a cómo impactó la pandemia en el negocio nos comenta que pudieron mantener las puertas abiertas desde el día uno, siempre respetando todos los protocolos y horarios establecidos, pero les implicó un reajuste en su vida familiar y cotidiana. Por otra parte, con respecto a sus clientes, pudieron observar algunos cambios, como que ya no se inclinaban tanto en productos elaborados, sino que querían ser ellos mismos quienes los cocinaran, por lo que requirieron asesoramiento en su uso. El disponer de más tiempo, los animó a experimentar en la cocina, y preparar ellos mismos sus alimentos de una manera consciente, lo cual es de destacar.CONTACTO:ARTEMISA ALMACÉN ORGÁNICODías: lunes a viernesHorarios: 9 a 13 hs y 17 a 19 hsDirección: Falucho 79WhatsApp: 3492 604288INSTAGRAM: @artemisa.rafaelaVIBRA ALMACEN NATURALVibra Almacén Natural es el emprendimiento de Cecilia Albanesi, quien a partir de la búsqueda de alimentos más sanos para incorporar a la dieta familiar se topó con los productos Biomac. Al saber que esta marca no estaba en nuestra ciudad pensó que era una buena idea traerlos e iniciar su propio negocio. No se equivocó, pues tuvo una muy buena repercusión. Actualmente, después de un año y medio, además, se posicionó como mayorista en Rafaela y zona.La marca Biomac es originaria de Buenos Aires, aunque muchos de sus productos son importados. Se trata de una pyme dedicada a la comercialización de frutas y vegetales congelados, sin conservantes, sin agregado de sal ni azúcar y con una duración de hasta 24 meses.Cecilia cuenta que su cartera de clientes ha sido desarrollada desde el inicio gracias a la difusión por Instagram. Sus primeras publicaciones le acercaron nuevos clientes, lo cuales al conocer los productos quedaron muy conformes. Y hoy, ellos se los recomiendan a sus conocidos. Gracias a esa red social y a sus fieles clientes el negocio crece cada día.Cecilia afirma que la esencia de su emprendimiento es poder hacer llegar a cada familia un congelado de calidad que acorte tiempos en la cocina, pero sin dejar de comer sano. Sus productos son frescos, cortados y lavados, por lo que al momento de cocinar no existen desperdicios, se aprovecha todo al 100%.Durante la pandemia, sus ventas crecieron, ya que trabaja bajo la modalidad de delivery, lo que resultaba muy útil, en ese entonces, a sus clientes, quienes podían realizar el pedido online y luego recibirlo en la puerta de su domicilio. Esta situación permitió que su emprendimiento, en el 2020, se introdujera con éxito en el mercado rafaelino. Cabe destacar que adquieren sus productos familias, pero, además, cuenta con clientes del rubro gastronómico, como bares y emprendedores reposteros.En su Instagram @vibra.rafaela, no solo ofrece sus productos, sino que también comparte información sobre los mismos, recetas e ideas de distintas preparaciones, en las que prima siempre la practicidad y sencillez.Toma pedidos a diario y los reparte tanto por la mañana como por la tarde (de lunes a viernes). No tiene restricciones de compra mínima ya que su objetivo es que la gente conozca, adquiera y se familiarice con sus productos. Las vías de comunicación para realizar pedidos son Instagram y WhatsApp.Sus planes para el futuro cercano son seguir creciendo con la marca y poder abrir su propio local. Además, gracias a su trabajo, desea traer más claridad sobre el uso de los congelados pues son un tipo de producto que todavía no está muy instalado en el consumo común de la gente.Cecilia nos comenta que su emprendimiento le ha dado grandes satisfacciones y concluye con la siguiente frase: “siempre a uno lo hace feliz hacer algo que le gusta, y este es el cambio que yo quería incorporar a mi vida, lo conseguí, además he logrado llegar a tanta gente que me emociona, todo esto me produce un gran orgullo”.CONTACTO:VIBRA ALMACÉN NATURALWhatsApp: 3492 612544INSTAGRAM: @vibra.rafaela