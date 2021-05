Exalumno de La Remo se impone en EE.UU. Información General 09 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA MUNICIPAL LISANDRO ACOSTA. Violonchelista rafaelino reconocido en Estados Unidos

Al parecer, la Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni” no para de recibir buenas noticias. Sin lugar a dudas, esto tiene que ver con el gran aporte que hizo y continúa haciendo el instituto en la vida humana y musical de su alumnado, y, a su vez, el camino que viene marcando a generaciones de músicos y músicas.

En esta ocasión, el protagonista de la historia es el joven violonchelista y exalumno de la escuela Lisandro Acosta. Días atrás, el músico brindó un concierto-examen con el que se hizo acreedor del título “Bachelor's Degree in Performing Arts”. Lisandro, de 22 años, nació en Tucumán, pero ha sido un ciudadano rafaelino por muchos años y hoy vive en Estados Unidos.

Su itinerario es apasionante: un constante desafío para un joven que se supera cada vez, a muchos kilómetros de sus afectos, con todo lo que eso conlleva.

En 2016, Lisandro audicionó para el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC) e ingresó. Además de esta enorme posibilidad, logró convertirse en discípulo de Leo Viola, el reconocido violonchelista y docente argentino fallecido en 2018, ampliando incluso su formación con otros maestros. Mientras se encontraba cursando su primer año en el Colón, el joven aplicó para una beca en Mercer University de Georgia, y hacia allí fue, iniciando sus estudios en agosto de 2017.

Luego, ya a principios de este año, el músico aplicó en varias otras universidades de diferentes ciudades estadounidenses como Washington DC, Colorado, Seattle y Arizona, para realizar un posgrado. Lisandro fue aceptado en todas, por lo que aún está en proceso de decidir por cuál se decanta.

Su último gran logro tiene que ver con este concierto-examen que tuvo lugar a finales de abril y que le permitió obtener el título de Licenciado en Música (“Bachelor's Degree in Performing Arts”) por Mercer University de Georgia. El acontecimiento fue transmitido vía Zoom y seguido con mucho orgullo por el equipo directivo de la Escuela “Remo Pignoni”, en especial por quien fue su maestra, Betina Scalenghe, además de familiares y amigos.