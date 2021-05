No matarás Sociales 09 de mayo de 2021 Por Alicia Riberi Leer mas ...

Quién escucha este título, a primera vista, piensa en un mandamiento o en un delito judicialmente condenable y yo escribo esta nota por las diversas maneras de matar que existen.

Matan las mafias por distintos motivos, sea por robo, por droga, por cuestiones personales, por venganzas y eso obviamente es terriblemente repudiable.

Pero… se puede matar de otra manera? La lengua es una herramienta que mal usada, causa estragos, mata la reputación de una persona, descalabra una vida, desarma una familia, puede hacer perder un trabajo, aunque a veces no, porque existen hombres y mujeres que utilizan el sentido común y no se dejan influenciar por el simple chisme, exigen pruebas. Las personas que suelen dedicarse a este menester por aburrimiento, por el vicio de repetir sin chequear, por el chisme como medio de vida, no piensan que tarde o temprano les llega el turno, porque no están exentas. La vida es como una calesita y generalmente nos toca vivir en carne propia lo que le hacemos gratuitamente a los demás.

Matar de cualquier manera es un hecho altamente repudiable, en muchos casos la resolución depende de la justicia y de su accionar responsable en tiempo y forma y hay que decirlo hay jueces, fiscales, abogados que son excelentes en su accionar, pero hay otros que no y muchas veces pueden costarle la libertad o la vida a personas a las que no se le respetan los derechos.

La sociedad en general hoy pareciera haber perdido parámetros fundamentales, para una convivencia en paz, organizada y responsable. Los valores trascendentes no se deben obviar, ya que la honestidad, la verdad, la justicia, la generosidad, el respeto, la ética entre otros, son pilares fundamentales para sostener el intercambio pacífico.

Si nos detenemos un minuto a mirar a nuestro alrededor, qué nos pasa?...a mí me da tristeza, es como si en general se viviera en compartimentos estancos, como si jugáramos al sálvese quien pueda y como si la población fuese bipolar, un rato se ríe, un rato grita, insulta, se abraza, se empuja. Es como si la desorientación generalizada se manifestara en cada uno y se contagiara en masa.

Siento que mi país, está en una gran tormenta y si nos solidarizamos uno con otros, seguramente saldremos, sino que ejemplo podemos darle a las generaciones más jóvenes que deben apostar a engrandecer nuestra Patria. Hace tiempo que faltan ejemplos, directivas claras, manifestación de valores, una justicia que se juegue por la verdad, sin ideologías, una educación que sea equitativa y no tan elitista.

Despertemos argentinos, no matemos iniciativas, no desvaloricemos a los que menos tienen, démosle herramientas para cambiar, a los políticos les digo, apuesten por la verdad y por todos los habitantes y no por los que hacen patoterismo barato y les tienen miedo y creen que con sus votos, van a ganar y no se dan cuenta, que hay mucha más gente que piensa, razona, escucha, decide y resuelve. No hay que tener miedo al escrache `por hacer las cosas bien, si, hay que temer al escrache por hacer las cosas mal y sin convicción.

No matarás es un mandamiento de Dios que muestra una vez más su gran sabiduría…No hemos aprendido nada…la sociedad está alejándose de Dios todopoderoso, los hijos estas dando la espalda a los padres, muchos padres ignoran a los hijos o pretenden que cumplan sus sueños y no los de ellos, se roba, se mata de todas las maneras posibles, se miente, se levantan falsos testimonios, se coimea, se cometen injusticias todos los días, gente inocente presa, delincuentes sueltos cuando deberían estar presos.

Estamos en el mundo del revés, como decía María Elena Walsh. Despertemos, estamos a tiempo de transformar el mundo en un lugar habitable y agradable.

No matar a las personas, ni los sueños, ni las reputaciones, ni los proyectos, ni a las familias…dar vida, valorar la vida, cuidar la vida y no matar.

No matarás, gran mandamiento para tener en cuenta. lo intentamos?