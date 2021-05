Corral y López Molina en Rafaela mientras dan forma a una "propuesta superadora" Locales 09 de mayo de 2021 Redacción Por Los dirigentes de Juntos por el Cambio estuvieron en la ciudad recorriendo diferentes sectores y aprovecharon para hablar de temas vinculados a la gestión de la pandemia, al año electoral y al proyecto que pretenden consolidar de cara al 2023.

FOTO LA OPINION ALIADOS. José Corral y Roy López Molina compartieron la entrevista en los estudios de Next.

El ex intendente de Santa Fe, José Corral, que recientemente fue electo con voto unánime por la Comisión Bicameral del Congreso para integrar -en representación de la oposición- el directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), visitó Rafaela. El mismo día, coincidentemente, estuvo el dirigente de Juntos por el Cambio y actual concejal de Rosario, Roy López Molina. Los dos están trabajando en la construcción de una "propuesta política superadora" cercana al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y aprovecharon en nuestra ciudad para hablar de diferentes temas, vinculados a la pandemia y al año político.

“Estamos recorriendo la provincia, escuchando a productores, a gente que no la está pasando bien porque es un momento de angustia, de preocupación, no solo en los temas de salud sino lamentablemente también en la economía; queremos que arranquen las escuelas con toda la presencialidad posible y la idea es ir escuchando a los diferentes sectores de la provincia para construir también una propuesta electoral. Es un año electoral y la democracia necesita opciones y alternativas. Faltan todavía algunos meses pero hay que con tiempo ir escuchando y conversando con los diferentes sectores; por supuesto con referentes de Juntos por el Cambio de los diferentes departamentos y ciudades. Tenemos una nutrida agenda y en algunas recorridas coincidimos con Roy”, contó Corral.

Por su parte, Roy López Molina, al ser consultado acerca de cómo observa la gestión de la pandemia, dijo: “Creo que sobre todo ha faltado equilibrio, esa idea inicial de o es la salud o es la economía fue un falso dilema que nos generó enormes problemas, porque hay que cuidar la salud pero cuidando la economía también se cuida la salud, cuántos vecinos, -de hecho hoy mismo en Rafaela-, conversando con el cierre de algunos negocios han pasado por circunstancias de mucha angustia, de mucha preocupación, por tener que cerrar sus empresas, eso también hace a la salud. Creo que a la falta del equilibrio se le ha sumado una enorme incompetencia del gobierno nacional para poder resolver los grandes desafíos que instala la pandemia. Nosotros no somos una isla, el mundo está en discusión, está en crisis, pero lo que le ha pasado a la Argentina en una economía con no tanta espalda, tiene que ver con un gobierno nacional que no solamente no ha solucionado los problemas, sino que los ha grabado, y parte de eso, de profundizar los problemas, tiene que ver con esta falta de capacidad para el diálogo. Con José coincidimos en que podemos tener diferencias, pero tenemos que buscar puntos de acuerdo; los grandes acuerdos para pensar una economía más dinámica, para sacarle la pata de encima a todos aquellos que quieren trabajar y producir, se tiene que construir a partir de ponernos de acuerdo, buscar coincidencias en la diferencia. Esta idea de irse a los extremos y de pensar que el opositor no solamente es un opositor sino que es un enemigo y hay que combatirlo, es lo que nos hace profundizar la decadencia”. Y continuó: “En este contexto de incertidumbre y angustia es cuanto más tenemos que apelar al diálogo y hoy los valientes son los que dialogan no los que insultan, los que chicanean y ese es un poco el mensaje que llevamos a cada rincón de la provincia”, sostuvo el dirigente de Juntos por el Cambio.



EDUCACIÓN, PRESENCIALIDAD

Y CONECTIVIDAD

Respecto a temas que siguen generando diferencias entre funcionarios y la ciudadanía, como son los vinculados a la educación y a la presencialidad, José Corral opinó que “hemos aprendido algunas cosas en la pandemia y es que las tecnologías son útiles y que hay que trabajar para estar mejor conectados para que esa conectividad llegué a las escuelas. También nos enteramos que hay maestros que no tienen equipamiento y escuelas que no tienen conectividad, pero también aprendimos que la presencialidad es irreemplazable y nosotros que somos un poco fanáticos de la educación queremos a los chicos en las escuelas, con todo el apoyo tecnológico posible pero la principal tecnología que los seres humanos desarrollamos durante siglos para crecer, para aprender, para convivir, es la escuela, y ahí tienen que estar los chicos. Estos espacios tienen que ser lo último que se cierre si fuera imprescindible y lo primero que se abra, como lo hemos aprendido ya en el mundo”.

El ex intendente de Santa Fe, habló de su nuevo rol en el ENaCom, y de la importancia de la comunicación: “Para mí es un honor la verdad que mi partido en el marco de Juntos por el Cambio nos haya propuesto para ocupar ese lugar; esperemos que se den las situaciones formales para comenzar la tarea, pero nos entusiasma mucho defender la libertad de expresión, la polifonía de voces en un país que a veces tiende al autoritarismo y al atropello y a los empujones, hay que garantizar que todo se expresen”. Y volvió a insistir con la importancia de la conectividad: “Necesitamos una mejor cobertura y eso sólo puede hacerse con la conjunción de lo público y lo privado, el Estado y las empresas, y cuando decimos las empresas nos referimos a las grandes, a las medianas y a las pequeñas, porque en muchos rincones de la provincia que hemos recorrido el que presta el servicio de internet es el cable local o es la cooperativa de servicio, y por los tanto tiene que haber una conjunción de estos esfuerzos en el marco cómo decía Roy del diálogo. Hay que trabajar juntos y dialogando y no a los empujones; en el país se intentó manejar los medios de comunicación y aquella Ley de Medios, a los palazos, así no son las cosas, no crecen los países de esa manera; hay que hacerlo en el marco de la convivencia, del diálogo y la tolerancia”.



SOSTENER LAS PRIMARIAS

Roy López Molina, quien participó de distintas actividades en la ciudad junto al concejal, Raúl Lalo Bonino, hizo referencia al calendario electoral y sostuvo que las primarias son importantes para el proceso democrático: “No solamente hay que cuidar las elecciones sino también cuidar las PASO, que es un mecanismo también de la democracia para resolverlos los conflictos que muchas veces surgen naturalmente dentro de los de las distintas propuestas. Nosotros el primer día dijimos queremos las PASO en la provincia de Santa Fe y no queremos poner de ninguna manera en duda la posibilidad de que eso no ocurra. También esta discusión, tiene que ver un poco con lo que lo que contaba José, con la falta de mirada federal de algunos problemas; la gestión de la conectividad, la gestión de la presencialidad en algunas escuelas. No se puede mirar el país, no se puede mirar a la provincia Santa Fe con el ombligo en el AMBA, porque ahí los números son algunos y las estadísticas son algunas de las consideraciones que se han tomado para promover cierres e ir a la a la a la virtualidad”.

“En esto de pensar la importancia de las elecciones, tiene que ver también con recuperar una mirada federal de la construcción de políticas públicas para enfrentar las crisis. Toda crisis es una oportunidad, la Argentina no ha perdido esa oportunidad. Con José estamos fortaleciendo la opción de Juntos por el Cambio, que se haga cargo Juntos por el Cambio de ese principal espacio de oposición al kirchnerismo, y que también se haga cargo de esa demanda de pensar que en el 2023 podemos tener un proyecto distinto de país, que pueda conjugar la angustia del presente, pero que pueda transformar eso en esperanza de cara al futuro. La mayoría de los argentinos no cree que la salida sea Ezeiza, entonces hay que trabajar en proyectos que vuelvan a empatizar y entusiasmar a la gente”, concluyó López Molina.