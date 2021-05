El Gobierno suspendió las actividades deportivas en todas sus modalidades Locales 09 de mayo de 2021 Redacción Por La medida abarca los 14 departamentos que están en situación de alto riesgo, entre ellos Castellanos. A través de una resolución, se precisaron los alcances del Decreto Nº 0458 en relación con la modalidad entrenamiento de los deportistas.

GRAFICO SCS

El gobierno de la provincia ordenó la suspensión de las actividades deportivas en todas sus modalidades en los 14 departamentos que se encuentran en situación de alto riesgo por la pandemia. De esta forma, quedaron suspendidas desde ayer y hasta el 21 de mayo todas las prácticas deportivas tanto al aire libre como en instalaciones cerradas de clubes, gimnasios y establecimientos afines, como Fútbol 5 y natatorios.

La reacción negativa de los sectores afectados fue espontánea a través de redes sociales. Si bien la prohibición entró en vigencia apenas el gobernador, Omar Perotti, terminó de hacer los anuncios un poco antes del mediodía de ayer, este sábado por la tarde la actividad en las canchas de Fútbol 5 fue prácticamente normal porque ya tenían turnos otorgados y porque no recibieron notificación alguna de que no podían abrir, según indicaron ante una consulta de este Diario.

En cierta forma, si bien la suspensión incluye también actividades religiosas en espacios cerrados, anoche se desarrolló sin dificultades la misa de las 19 hs. en la Catedral San Rafael de esta ciudad.

A partir de la Resolución Nº164, y ante una especie de rebelión en redes sociales que impulsan los sectores afectados -dueños de gimnasios desafían la medida y aseguran que abrirán sus puertas este lunes- el gobierno de la provincia salió a dar especificaciones sobre los alcances del Decreto Nº 0458/21, cuyos objetivos centrales fueron presentados en la mañana de este sábado por el gobernador Omar Perotti y la ministra de Salud, Sonia Martorano -ver página 5-.

En relación al mencionado decreto, y desde la resolución aclaratoria, el gobierno provincial hizo foco en el artículo 3º donde se suspenden las distintas actividades deportivas desde el 8 hasta el 21 de mayo de 2021 inclusive. En virtud de ello, la Resolución Nº164 en su artículo 1º, establece que queda alcanzada por la suspensión de actividades vigente, aquella conocida como “modalidad entrenamiento” y se especifica claramente, que se trata de aquella que “efectúan entre sí los deportistas de una entidad, en sus instalaciones o al aire libre, sin interactuar con los de otras instituciones”. Más aún, para los 14 departamentos de la provincia que se encuentran en situación de alto riesgo, quedan suspendidas también todas aquellas actividades “que se efectúen con carácter recreativo y en grupos de entrenamiento”, ya sea “en espacios cerrados o al aire libre”.

Esto significa que la actividad de los clubes, tanto en ámbitos cerrados como abiertos quedaron suspendidas en los 14 departamentos que hoy figuran en rojo a nivel sanitario provincia, aquellos que evidencian una situación epidemiológica de alto riesgo. En este grupo, los departamentos incluidos son: La Capital, Las Colonias, San Jerónimo, Castellanos, San Justo, San Martín, San Cristóbal, Belgrano, Constitución, Caseros, General López, Iriondo, Rosario y San Lorenzo.

Cabe consignar que, en horas de la mañana, se había informado que habían quedado suspendidas, además del funcionamiento de los clubes, la práctica de Fútbol 5, la actividad en gimnasios y en otros establecimientos afines.

Esta situación que tiene un rango de alcance hasta el próximo 21 de mayo, podría ser revisada en función de una notoria y sostenida disminución de casos, situación que no es la que se vivencia por estos momentos y que impulsa la normativa vigente.