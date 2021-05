Abel Pintos, positivo Nacionales 09 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El cantante Abel Pintos se contagió de coronavirus según se comprobó a través de un testeo cuyo resultado conoció este sábado, informó el artista en redes sociales. El artista de 36 años, oriundo de Bahía Blanca, presentaba síntomas y permanecía aislado.

"Hoy por la mañana, tras presentar síntomas, se me realizó un testeo de COVID 19 con resultado positivo. Comienzo el aislamiento correspondiente. Dentro de todo, me siento bien Gracias a Dios. Ahora, reposo y a bancarla", expresó Pintos en su cuenta de la red social Twitter.

La noticia la dio poco después de haber recibido que su tema "Piedra Libre" fue nominada para "Canción del año" en los Premios Carlos Gardel. "Me siento muy feliz y agradecido por la nominación más especial de mi carrera en los Premios Gardel: piedra libre comparte con grandes canciones la categoría canción del año", publicó el cantautor en su cuenta de la red Instagram sobre esa novedad.