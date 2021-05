Alberto Fernández partió para la gira por Europa Nacionales 09 de mayo de 2021 Redacción Por El Presidente se reunirá con los mandatarios de España, Italia, Francia y Portugal. El jueves mantendrá un encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano. Retornará a la Argentina el viernes.

FOTO TELAM A BORDO. El presidente Fernández saluda con su puño a integrantes de la tripulación.

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El presidente Alberto Fernández partió anoche a Europa para realizar una gira que lo llevará por España, Portugal, Francia e Italia junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, con quien visitará al papa Francisco en El Vaticano. El vuelo que trasladaba al mandatario partió poco antes de las 22:00 del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, indicaron fuentes gubernamentales a NA.

La agenda del mandatario tiene varias audiencias confirmadas, además de la cita con el Sumo Pontífice, como las que mantendrá con el Rey Felipe de España; y los presidentes de Francia, Emmanuel Macron; del Gobierno italiano, Sergio Mattarella; y del Consejo de ministros de ese país, Mario Draghi; entre otros. El jefe de Estado regresará al país el viernes 14, señalaron fuentes oficiales a NA.

El primer destino será Portugal, donde el mismo día de su llegada, el domingo, el Presidente mantendrá una reunión con su par Marcelo Rebelo de Sousa. Lunes en Portugal, martes en España, miércoles en Francia y jueves en Italia dice la agenda presidencial.

Si bien en un principio se pensaba que la gira podía posponerse o acortarse por la pandemia, finalmente se confirmó la decisión del Presidente de ampliar el alcance de su visita internacional. Alberto Fernández incluyó en la comitiva oficial a la primera dama, Fabiola Yáñez; al canciller, Felipe Solá; al secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; y el secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi.

Uno de los encuentros más esperados es el que mantendrá con el Papa Francisco, el segundo entre ambos desde que Fernández llegó al poder. En esa reunión, que será con "agenda abierta", el jefe de Estado volverá a agradecerle su apoyo en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), además de analizar la situación de la pandemia y las vacunas.

En la agenda del Presidente seguramente estará el pedido para liberar las patentes de las vacunas contra el Covid-19.

Este miércoles, el Presidente celebró que su par de Estados Unidos, Joe Biden, apoye la liberación de las patentes de las vacunas contra el coronavirus y advirtió que "las vacunas no se han distribuido de forma equitativa".

"Celebro que el gobierno de Joe Biden apoye la suspensión de las patentes de las vacunas contra el Covid-19", publicó Alberto Fernández en su cuenta de la red social Twitter. El posteo del jefe de Estado se produjo luego de que el gobierno de los Estados Unidos se manifestara a favor de la liberación de las patentes de las vacunas contra el Covid-19.

La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunció este miércoles el respaldo del gobierno de Biden a que se debata en la Organización Mundial de Comercio (OMC) la renuncia a las protecciones de propiedad intelectual para las vacunas anti-Covid.

En ese marco, el mandatario resaltó: "Las vacunas no se han distribuido de forma equitativa en un mundo en el que ganan unos pocos y pierden millones. Todos y todas deben poder acceder a la salud". "Desde un principio, incluso en el G20, he remarcado que es imperioso que las vacunas sean un bien público global", tuiteó el Presidente junto a un video en el que realizó el pedido de la liberación de las patentes de las vacunas durante su exposición virtual en el G20.

Por último, Fernández subrayó: "Reitero nuestro compromiso con promover un sistema efectivo de concesión de licencias que reconozca las patentes, pero que garantice la oferta global de vacunas".

La comitiva argentina emprenderá el regreso a Buenos Aires el viernes en un vuelo que partirá desde el aeropuerto de Roma.Será el segundo viaje a Europa de Fernández como primer mandatario, tras la gira que realizó antes de la pandemia, entre el 31 de enero y el 5 de febrero de 2020, similar a la que emprende ahora.