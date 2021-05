Empieza el ruido en Paraná

El Turismo Carretera comenzará a desandar hoy, con entrenamientos y clasificación, el camino para la quinta fecha de su calendario, que se disputará el domingo en el autódromo entrerriano de Paraná, sin público. Este sábado, la actividad en el circuito de Paraná, que tiene 4.219 metros de extensión, consistirá en dos tandas de entrenamientos del TC Pista, a las 10 y 10.33, y dos mangas de ensayo de TC, a las 11 y 11.22.

Después, a las 11.44 comenzará la segunda tanda de prácticas del TC Pista , y las 12.51 será el turno para el segundo ensayo del TC , y a las 15.05 se iniciará la clasificación para la telonera TC Pista, y a las 15.50 lo hará el TC. El último antecedente del TC en el autódromo entrerriano de Paraná, es del 22 diciembre de 2019, carrera que ganó el uruguayo Mauricio Lambiris, con Ford.

Disputadas cuatro fechas del campeonato de TC, está al frente de las posiciones el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet), con 163.5 puntos, seguido por su coterráneo, Luis José Di Palma (Ford), 116.5, el uruguayo Marcos Landa (Torino), 116.5, el loberense Jonatan Castellano (Dodge), 115.5, y el saltense Juan Pablo Gianini (Ford), 107.

En el TC Pista lidera el torneo, con tres competencias disputadas, el chacabuquense Elio Craparo (Ford), con 127.5 unidades, y le siguen el lanusense Federico Iribarne (Chevrolet), 126, el de Ferré, Buenos Aires, Santiago Alvarez (Dodge), con 125.5, y el arrecifeño Matías Canapino (Chevrolet), 119.5.



UN LOCAL Y CANDIDATO

“Después de un año sin TC en Paraná, siempre es lindo volver. Esperamos estar a la altura de las circunstancias”, destacó el entrerriano Mariano Werner en diálogo con La Red Paraná. Werner, campeón en la última temporada, también dejó su sensación de tener que correr en un autódromo vacío, muy distinto a lo que tiene acostumbrado el TC en el CVE, claro está producto de la pandemia. “Es algo muy particular el público, todo el folklore. Hoy nos tenemos que adaptar a esto, de por si debemos cumplir varios protocolos. Habíamos empezado en Buenos Aires con algo de público, pero por cómo está todo se retrocedió y esperemos que en algún momento se pueda volver con esos pequeños grupos de espectadores”, reflexionó.

Con respecto a su desempeño y a lo que apuntará a lo largo del calendario, el paranaense manifestó: “La regularidad es fundamental en esta categoría, será importante no volver a competer ningún error y no parar porque se paga caro a final del torneo”.