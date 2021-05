Nuestra región con gran presencia Deportes 08 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Las 25 jugadoras preseleccionadas de la Selección Mayor y el staff, 38 personas de las Gigantes, se hisoparon el jueves para el viaje del viernes a la medianoche a Sunchales. La CABB no había hecho al cierre de nuestra edición el detalle de los cortes que tenía previsto el entrenador Gregorio Martinez.

Recordemos que en esta primera parte de entrenamientos en el CENARD estuvieron trabajando la rafaelina Candela Gentinetta (Berazategui), la lehmense Lucía Operto (Murray State) y la sunchalense Milagros Maza (Tomás de Rocamora), mientras que esta semana se integró Meli Gretter, que previamente volvió a nuestra ciudad para descansar unos días tras su excelente primera temporada (ya renovó por otra más) en Estudiantes de Madrid.

Además, de Gretter se sumaron Agostina Burani, Andrea Boquete, Florencia Chagas, Natacha Pérez y Sol Castro. De la lista original no pudo sumarse Agustina Leiva, quien estaba en Brasil y se lesionó. Lo mismo que Macarena Rosset (positivo en Italia) y Victoria Llorente, aún jugando en su equipo.

Las demás integrantes: Sofía Acevedo (Indios de Moreno), Julieta Alé (Vélez Sarsfield), Andrea Boquete (Ferrol de España), Agostina Burani (ex Estudiantes de España), Diana Cabrera (Ardoi España), Sofía Cabrera (Corrientes Basket), Sol Castro (Robert Morris), Florencia Chagas (Empoli), Luciana Delabarba (Quimsa), Celia Fiorotto (Quimsa), Brenda Fontana (Texas El Paso), Agustina García (Berazategui), Victoria Gauna (Berazategui), Sofía Wolf (Berazategui), Laila Raviolo (Berazategui), Julieta Mungo (Ferrol España), Natacha Pérez (Almería España), Abril Ramírez (Corrientes Basket), Ornella Santana (Tear y Ramón Cajal España), Camila Suárez (Obras Sanitarias), Magalí Vilches (Vélez).



COMIENZA EL FEDERAL FEMENINO

Con 25 escuadras participantes, este sábado comenzará el Torneo Federal Femenino 2021. Los siete partidos agendados para este fin de semana iniciarán la primera fase del evento, la mayoría en Buenos Aires. La misma dividirá a todos los conjuntos en seis zonas donde se medirán con la modalidad todos contra todos, en encuentros de ida y vuelta.

La Zona de nuestra provincia se llama Litoral, donde jugarán Santa Rosa de Santa Fe ante Náutico de Rosario y Talleres de Paraná ante Regatas de San Nicolás, quedando libre Talleres RPB.