Las Gigantes llegan por primera vez a Sunchales Deportes 08 de mayo de 2021 Redacción Por Con tan importante acontecimiento, recordamos a las jugadoras sunchalenses que pasaron por la selección.

FOTOS ARCHIVO EL REPASO./ Adriana Centurión, Analía Demarchi, María Cecilia Stricker, Vanesa Avaro. MAS PROTAGONISTAS./ Yesica Yost, Valentina Maggi y Milagros Maza.

SUNCHALES (Por Walter Guglielmone). - El título lo dice todo, una vez más el deporte realza el nombre de nuestra ciudad de Sunchales, hoy es el Básquet Femenino, pero a lo largo de la historia las distintas disciplinas nos destacaron a nivel zonal, regional, provincial, nacional e internacional.

Hoy en un hecho nunca visto, el Seleccionado Nacional de Mayores Femenino, apodadas “Las Gigantes” eligieron a la Capital Nacional del Cooperativismo para realizar la continuidad de la etapa preparatoria y selectiva, rumbo a la - América Cup - que tiene prevista su disputa desde el 11 al 19 de junio en San Juan de Puerto Rico, clasificando a 4 de los 10 combinados participantes al Pre-Mundial que se disputará en febrero del 2022 con plaza todavía no definida. Los combinados que jugarán son: USA, Canadá, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Islas Vírgenes, República Dominicana, El Salvador y el anfitrión Puerto Rico.

Atrás quedo la primera semana de entrenamientos desde lunes 26 de abril al sábado 1 de mayo y que tuvo el estricto seguimiento de su coach Gregorio Martínez, las 19 jugadoras convocadas desarrollaron extensos turnos de práctica de cinco horas por jornada en las instalaciones del Cenard y con alojamiento en el Hotel Ramada de Vicente López.

La segunda semana de entrenamientos y debido a las restricciones que se deben cumplir en CABA, “Las Gigantes” decidieron mudar la concentración y burbuja a nuestra ciudad de Sunchales. Las convocadas y todo el cuerpo técnico realizarán hisopados y con los resultados de los test, definirán la lista de jugadoras y staff que viajarán a nuestra ciudad para comenzar el trabajo en las instalaciones del Club Deportivo Libertad, incluido el alojamiento en la Posada de Los Tigres, propiedad de la mencionada institución. La estadía en la ciudad se extenderá desde el sábado 8 hasta el martes 18 del mes en curso.

Pero la historia del Seleccionado Argentino Femenino para el orgullo Sunchalense, comenzó hace mucho tiempo. 47 años atrás el Básquet de las Mujeres comenzaban a escribir la historia con colores Celeste y Blanco, atento a ello, y a continuación hacemos una breve reseña y repaso de nuestras representantes que, con orgullo, capacidad y mucho sacrificio vistieron la casaca nuestra selección. La actualidad nos pone en la antesala de contar con la 7ma. Jugadora convocada a la Pre Selección Mayor y con logros ya conseguidos, en el Juvenil.

Adriana Centurión:

1974 - Selección Mayor – Sudamericano – Bolivia

1975 – Selección Mayor – Sudamericano – Paraguay

Analía Demarchi:

1977 - Selección Juvenil – Sudamericano – Paraguay

1978 – Selección Juvenil – Panamericano – Perú

1978 – Selección Mayor – Sudamericano – Bolivia

1979 – Selección Mayor – Pre Mundial – Brasil

María Cecilia Stricker:

1990 - Selección Juvenil – Sudamericano – Ecuador

Vanesa Avaro:

1990 - Selección Juvenil – Sudamericano – Ecuador

1991 – Selección Mayor – Sudamericano – Colombia

1993 – Selección Mayor – Sudamericano – Bolivia

1993 – Selección Mayor – Panamericano – Brasil

1994 – Selección Mayor – Mundial – Australia

2002 – Selección Mayor – Mundial – China

Yésica Yost:

1992 - Selección Juvenil – Gira Sudamericana – No hubo Torneos

1993 – Selección Juvenil – Sudamericano – Brasil

1994 – Selección Mayor – Gira Sudamericana – No hubo Torneos

Valentina Maggi:

2000 - Selección Juvenil – Sudamericano – Colombia

2001 – Selección Juvenil – Sudamericano – Ecuador

2006 – Selección Mayor – Panamericano – Brasil

2007 – Selección Mayor – Preolímpico – Chile

Milagros Maza: 03-03-2003

2018 - Selección Juvenil – Sudamericano – Chile

2019 - Selección Juvenil – Sudamericano – Colombia

2021 - Selección Juvenil y Pre Selección Mayor.