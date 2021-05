Semifinal de Jaguares con Pedro Rubiolo en el banco Deportes 08 de mayo de 2021 Redacción Por Desde las 21, la franquicia argentina enfrenta a Olimpia Lions en Montevideo

FOTO JAGUARES BUSCAN LA FINAL./ El plantel argentino tendrá seis cambios en relación al encuentro con Peñarol.

Luego de una gran primera fase, en la cual terminó de manera invicta y con puntaje ideal, Jaguares XV se medirá este sábado ante Olimpia Lions, en una de las semifinales de la Superliga Americana de Rugby. Ignacio Fernández Lobbe confirmó el equipo para este encuentro, que se disputará en el estadio Charrúa de Montevideo. El duelo será desde las 21 horas de Argentina y televisado por ESPN 3. Antes, a las 18, jugarán Peñarol Rugby y Selknam de Chile.

La formación argentina tendrá seis modificaciones en relación a los 23 que derrotaron a Peñarol el pasado fin de semana. Una de ellas será la salida entre los titulares del rafaelino Pedro Rubiolo, para el ingreso de Federico Gutiérrez en la segunda línea. No obstante, la rotación ha sido una constante del cuerpo técnico durante todo el torneo dentro de un plantel que se ha mostrado muy superior al de los rivales.

No obstante, cabe recordar que en la penúltima fecha de la etapa regular, el equipo paraguayo le opuso cierta resistencia hasta buena parte del segundo tiempo.

En el equipo argentino además, estará la novedad de Tomás Albornoz nuevamente como apertura. Sebastián Cancelliere no forma parte de los convocados, ya que aún no se recuperó del esguince de rodilla izquierda, y Joaquín Oviedo sufrió un desgarro en el bicep femoral del muslo derecho.

La formación será con: 1. Francisco Minervino, 2. Martín Vaca, 3. Juan Pablo Zeiss, 4. Federico Gutiérrez, 5. Franco Molina, 6. Lautaro Bavaro, 7. Juan Martín Gonzalez, 8. Francisco Gorrissen, 9. Felipe Ezcurra (C), 10. Tomás Albornoz, 11. Martín Cancelliere, 12. Juan Pablo Castro, 13. Agustín Segura, 14. Tomás Cubilla y 15. Juan Bautista Daireaux.

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Federico Wegrzyn, 18. Joel Sclavi, 19. Pedro Rubiolo, 20. Tomás Bernasconi, 21. Rafael Iriarte, 22. Martín Elías y 23. Gerónimo Prisciantelli. Head Coach: Ignacio Fernández Lobbe.



BAJA PARA EL SEVEN

El cordobés Fernando Luna sufrió la rotura del tendón rotuliano de su rodilla derecha y será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. El integrante del seleccionado de Seven se pierde los Juegos Olímpicos.