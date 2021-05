"Canelo" Alvarez y Saunders en una velada ante 70.000 personas Deportes 08 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El boxeo tendrá hoy una velada de características previas a la pandemia de coronavirus, cuando el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el invicto británico Billy Joe Saunders se enfrenten ante 70.000 personas en un combate unificatorio de los títulos supermedianos en la ciudad de Arlington, Texas, Estados Unidos. Se trata, por caso, del evento deportivo de mayor masividad en ese país desde la aparición del Covid-19 y tendrá lugar en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys, franquicia de la liga de fútbol americano (NFL).

El estado de Texas, gobernado por el republicano Greg Abbott, anunció en marzo pasado una flexibilización de las medidas sanitarias, aún cuando Estados Unidos es el país con mayor cantidad de casos y Texas la segunda región en número de contagios (2,9 millones).

"Canelo" Álvarez (55-1-2) arriesgará sus títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) mientras Saunders (30-0-0) defenderá su corona de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

"Me siento muy agradecido con la respuesta de la gente y que el boxeo vuelva a la normalidad con esta pelea", dijo el mexicano, cuya última contienda se la ganó al turco Avni Yildirim por nocaut técnico (RTD) en febrero pasado. Será la segunda defensa que haga de los títulos que obtuvo por decisión unánime sobre el británico Callum Smith en diciembre pasado en San Antonio.

Saunders, zurdo de 31 años y ex campeón mundial de peso mediano, consiguió la corona de la OMB con una decisión unánime sobre el alemán Shefat Isufi en mayo de 2019. La última defensa la hizo el 4 de abril del año pasado cuando derrotó por puntos (unánime) a su compatriota Martin Murray, ex rival del argentino Sergio "Maravilla" Martínez en 2013.