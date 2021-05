Mariana Enriquez, de Buenos Aires hacia el mundo Información General 08 de mayo de 2021 Redacción Por Literatura argentina

FOTO INTERNET MARIANA ENRIQUEZ. Escritora argentina, finalista del Premio Booker Internacional.

“Escribo historias de terror porque me siento en una zona segura y divertida”, dice Mariana Enriquez en una entrevista que le concedió al escritor Daniel Hahn y a la traductora, encargada de interpretar varios de sus libros al inglés, Megan McDowell.

Mariana Enriquez es una periodista y comunicadora social oriunda de Buenos Aires, conocida como "La dama del terror gótico". En ese sentido, se la distingue por ser parte del grupo de escritores que se encuentran dentro de la “nueva narrativa argentina”.

La escritora no le teme al terror. No le teme a lo excéntrico ni a lo horripilante. No le teme a los muertos. Es más, disfruta de visitar cementerios, tal como lo narró en su libro publicado en 2013, “Alguien camina sobre tu tumba”, del cual se realizó una reversión en abril de este año.

En la obra, Mariana relata sus viajes por distintos cementerios del mundo, entre los cuales se encuentran algunos en Frankfurt, Nueva Orleans, Génova y la Patagonia argentina. No obstante, la escritora tiene una razón detrás de su interés por esos lugares que muy pocas personas se alegran de visitar.

Durante una entrevista con elDiario.es, Enriquez señaló: “Creo que me gustan los cementerios en los que la muerte es muy evidente, porque me reconcilian con la idea de finitud. Yo misma tengo miedo a la muerte y también se me metió en la cabeza no solo el miedo a morirme, sino que es como una cosa insólita, como una desgracia”.

La periodista lleva publicados al menos 11 libros, entre los cuales se destacan sus grandes obras como lo es “Nuestra parte de noche”, con el que se ganó el premio Herralde, concedido por la editorial española Anagrama; “El otro lado”, junto a la escritora Leila Guerriero; y “Los peligros de fumar en la cama”, una recopilación de 12 cuentos en los que lo terrorífico se infiltra en lo cotidiano, con el que acaba de ser seleccionada para formar parte de la lista corta de finalistas que aspiran al Premio Booker Internacional.

El Booker Internacional se encarga de distinguir en conjunto a autores y traductores de libros transcriptos al inglés. En este marco, Mariana aceptó a darle una entrevista no solo a quien se encarga de interpretar sus obras al idioma anglosajón, Megan McDowell, sino también al escritor Daniel Hahn.

“Cuando leo mis historias en inglés las siento propias, pero también me doy cuenta de que alguien más escribió. Me gusta mucho escuchar las interpretaciones”, señala Mariana durante la charla.

En ese contexto, la escritora confesó que no le genera ansiedad escribir libros del género terror, sino que, por el contrario, lo disfruta y se divierte. “Algunas cosas realmente me dan miedo, pero la forma que tengo de superarlo es afrontarlo, escribir y saber que va a terminar ahí. Es como cuando vemos una película de terror. Escribo historias de terror porque me siento en una zona segura”.

Hace unos meses atrás, la periodista participó de un ciclo de charlas que organizó la editorial Letras del Sur, llamada “Asesinos seriales bajo la lupa de Mariana Enriquez”, en donde, tal como lo dice el nombre, la dama del terror analizó a criminales de distintas partes del mundo. En ese entonces, la escritora reveló que muchos homicidas de las últimas décadas inspiraron situaciones y personajes de sus novelas, entre ellos, Erzsébet Báthory, mejor conocida como La Condesa Sangrienta; Jack El Destripador y Ed Gein, también denominado El Carnicero de Plainfield (Nueva Jersey, Estados Unidos).

Sin embargo, regresando a la charla que mantuvo con Hahn y McDowell, Mariana advirtió: “Creo que el horror está muy atado a la realidad. Todos tenemos una sensibilidad distinta pero vivir en Latinoamérica te deja muy expuesto a cosas horribles en una forma en la que es difícil ser indemne. No creo que el horror esté muy lejos de ser un comentario de la realidad”.

Es importante mencionar que, en varios de sus libros, la escritora alude a la dictadura argentina. Por lo tanto, durante la entrevista, Enriquez reflexionó acerca de la cercanía entre el término "aparecido" para referirse a un fantasma y el peso histórico que tiene la palabra "desaparecidos" en Argentina.

A pesar de ello, hay un horror que a Mariana le costó atravesar: la pandemia. Sobre todo, aquellos meses del 2020 en los cuales las calles de Argentina se vaciaron, el mundo dejó de funcionar como estábamos acostumbrados y la incertidumbre se apoderó de todos los hogares.

Con respecto a ello, la autora de “Las cosas que perdimos en el fuego” observa: “Durante mucho tiempo no pude leer. Y leer y escribir es lo mismo para mí. De alguna manera, la luz en la habitación de la imaginación se apagó, solo pude dedicarme a la ‘non fiction’. Este contexto de realidad no me genera nada para la ficción. No porque sienta que el horror compite con la realidad, sino porque el realismo absoluto de la pandemia apagó algo”.

Aún así, la dama del terror gótico logró encontrar “una luz al final del túnel” y es por ello que, antes de concluir con la charla, le dio un consejo a los jóvenes escritores: “No es tan importante la recepción que tengan los libros. Lo que escribimos es para compartir con lectores y en esa instancia puede pasar cualquier cosa, para eso no estamos nunca preparados. Les recomiendo que se permitan sorprenderse. No estén preparados para la opinión de los otros”.

Sin lugar a dudas, Mariana es una de las autoras argentinas del momento que están causando furor en todo el mundo. Si el lector busca adentrarse en una novela atrapante, lejos de la realidad, aunque no tanto, solo basta con leer la bibliografía de la Enriquez para perderse en ese mundo de seres extraños que pueden pertenecer al género de ciencia ficción, pero no dejan de asemejarse a las vivencias de cualquier ser humano.