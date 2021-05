Boomerang de carteleras Información General 08 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO FILMFFINITY// VENENO// Refleja la historia de la transexual más conocida en la península ibérica.



Por Leo Gómez



UN CUARTETO HABLADO EN ESPAÑOL

Hola amigos. Para todos los que amamos cine y series, no es ninguna novedad que se pueden encontrar grandes producciones provenientes de cualquier parte del mundo y que nos regalan relatos interesantísimos, autóctonos, hablando lenguajes propios y que nada tienen que envidiarle a lo que Hollywood hace hoy en día. En los 80 y 90, al menos yo, sentía que los mejores contenidos solamente podían ser los de habla inglesa y hechos en USA. Los avances tecnológicos y la posibilidad de ver un producto en la mejor calidad, mas allá del presupuesto, generan que una buena idea pueda materializarse y expandirse a todo aquel que se siente atraído por lo que ofrece.

España es un país abanderado durante este nuevo milenio a la hora de aportar diversidad de géneros, creadores y realizadores de ficción. Hace largo tiempo que los españoles no sólo son Almodóvar, Banderas y Penélope Cruz. Los 4 títulos de abajo no son clásicos, pero son clara muestra de lo que quiero decir en las líneas de arriba.



SERIES

EL DESORDEN QUE DEJAS (2020, drama, suspenso, España) 1 temporada, 8 capítulos, Netflix/stremio +16

Las adaptaciones de novelas exitosas están a la orden del día, a veces salen bien, otras mas o menos, y en este caso creo que cumplen con el cometido de enganchar al espectador y logra que nos interesemos en este caso de muerte y suicidio en un pequeño pueblo del interior gallego. Toda la trama gira en torno a las vidas de Viruca y Raquel, nuestras protagonistas en diferentes tiempos pero en el mismo lugar, y la misma situación. Capítulo a capítulo vamos desentrañando misterios y conociendo poco a poca a cada personaje interviniente y su rol dentro de este culebrón enredado de preguntas y pocas respuestas. Hay buenas actuaciones y personalidades fuertes bien logradas para la ocasión. Tiene sus pequeños defectos que a veces la hacen predecible pero también sorprende y mantiene expectante. Bien ambientada, no solo se deja ver sino que también te invita a maratonear al siguiente capítulo.



VENENO (2020, drama biográfico, España) 1 temporada, 8 capítulos, HBO Max/stremio +16

En muchas ocasiones cuando la vida de alguien tiene muchos hechos para destacar suele decirse que tuvo una vida de película. Desde hace un tiempo, es más común decir que hay que hacer una serie que detalle la odisea existencial que le tocó vivir a alguien que sobresalió del resto. En este caso, nos encontramos con una persona que ha tenido que luchar, sufrir y abrirse camino en una época y en un mundo que todavía no estaba listo para su condición y no lo está totalmente tampoco en la actualidad. Estoy hablando de Cristina Ortiz, más conocida en España como "La Veneno", fue una de las transexuales más icónicas y transgresoras del mundo del espectáculo de los 80 y 90 en el país Andaluz. La serie va poniendo en paralelo su vida en diferentes etapas y la caracterizan 3 intérpretes diferentes para darle mayor realismo y credibilidad a lo que se cuenta, siempre siguiendo la obra sobre las memorias del personaje aludido: "¡Digo! Ni puta ni Santa". Como comento al principio, sin ser necesario estar al tanto sobre la temática, se puede ver y descubrir el camino que llevó a esta "atrevida" de la vida a conocer y experimentar la miseria y el éxito casi en todos los aspectos que se pueden abarcar.



PELICULAS

BAJOCERO (2021, thriller policial, España) 104 minutos, Netflix/stremio +16

Muchas opiniones positivas sobre Bajocero, inclusive colocándola como la mejor opción española que se puede encontrar en la plataforma de la N Roja. El escenario se presenta inmejorable para el tipo de película que estamos comenzando a ver, ya que nos entrega una noche helada de invierno y una ruta desierta por la que transita un camión policial que traslada presos. De pronto el furgón es asaltado y Martín, el agente que oficia de chofer, debe atrincherarse junto con los reclusos en la parte blindada del vehículo. Aquí comienza la tensión, la expectativa y la incertidumbre sobre lo que acontecerá en los próximos instantes. La lucha por sobrevivir y cumplir con lo que corresponde se mezclan y se confunden constantemente con las identidades de los que participan de este incidente. Hay alguien afuera del camión que quiere llevarse a un recluso a toda costa. La noche va a ser muy larga y los interrogantes crecen con el correr de los minutos. Para verla y disfrutar la adrenalina.



AKELARRE (2020, drama histórico, terror psicológico, temáticas sociales España) 92 minutos, Netflix/stremio +16

Excelente ambientación de época con una brillante fotografía, vestuario y montaje que nos remonta al País Vasco (España) del siglo XXVII, más exactamente año 1609. Pero no solo atrapa en esta historia la parte visual, sino que también nos encontramos con algo que parece sacado de un cuento y en realidad sucedió en toda Europa y gran parte de Norteamérica: la cacería despiadada de "Brujas". En este caso, Maria Ana participa en una fiesta en el bosque con otras chicas de la aldea. A partir de este evento aparece un juez, enviado por el Rey, que las arresta y las acusa de brujería. A partir de esto momento, comienza la tortura de estas mujeres para que confiesen la ceremonia de apareamiento que han tenido con Satán y se llama Akelarre. El director de esta película, el argentino Pablo Agüero, intenta ponernos en perspectiva sobre como el genocidio que sufren las mujeres a nivel universal viene desde tiempos prehistóricos y lo único que van cambiando son los motivos. La lucha manifiesta y explícita por la igualdad de género es algo que puede repetirse mucho en los últimos años y se introdujo en todos los formatos de ficción, está perfecto que esto suceda porque han muerto millones de mujeres inocentes de las maneras mas injustas y abominables, y eso tiene que parar. Y el mensaje tiene que llegar a todos nosotros para que logremos una unidad eterna e igual en todos los aspectos de la vida.