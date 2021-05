Sr. Director:



Estamos llevando, sobre nuestro cuerpo y mente el acoso permanente de este mal; los cuidados, el temor a contagiarnos y a contagiar. La forma de contagio, es muy diversa como los síntomas; leves, asintomáticos, o severos, internados en terapia intensiva; algunos sobrevivimos, otros desgraciadamente, no, con el dolor enorme que nos embarga. Un mal que no hace distinción de raza, género, color, edad, nivel y nos iguala en tristeza, angustia y temor.

Nos preguntamos, ¿por qué? ¿hasta cuándo? ; la incertidumbre, el no poder ver a este virus invisible, que ataca en un principio silenciosamente, para luego darse a conocer. La valiosísima investigación de los Científicos sobre el virus, nos brindan las medidas de prevención; barbijo, distancia, aislamiento social y la elaboración del ansiado antígeno, en corto tiempo, son de gran ayuda, no obstante estas medidas, no logran tranquilizarnos del todo y un sinnúmero de preguntas recorren nuestro cuerpo y mente como sangre que fluye.

Los PROFESIONALES DE LA SALUD, siempre presentes; con sabiduría, amor, dedicación y esfuerzo, poniéndose en la piel del paciente. Ayudar, salvar vidas es la misión, convirtiéndolos en el Cirineo en esta vía dolorosa que estamos atravesando.

Y DIOS, ¿qué lugar ocupa en nuestra vida en este momento que estamos viviendo de desesperación?. ¿Seremos muchos o pocos los que lo consideramos el más importante y que nos salvará definitivamente de este flagelo?. ¿Seremos muchos o pocos los que lo llevamos en el centro de nuestro corazón, los que oramos incesantemente y obramos siguiendo los mandamientos de Su Ley?. ¿Seremos muchos o pocos los que buscamos con ansias, tener fe en Dios, creer en Él; o acrecentarla, nutrirla, cuidarla como el mayor de los tesoros; que junto a la oración, salva, resucita?. ¿Seremos muchos o pocos los que rezamos, por nosotros mismos y por el prójimo para que nos libere de este mal?. ¿Seremos muchos o pocos los que aferrándonos a Dios, no le damos lugar al miedo, que nos violenta y paraliza?.

Y LA VIRGEN, ¿nos ponemos en sus brazos, nos cubrimos bajo su Santo Manto? El Papa Francisco convocó a una maratón de rezo de rosarios durante todo el mes de mayo, para pedir a la Santísima Virgen, su intersección ante Dios y que se consiga el milagro que acabe esta pandemia, que tantas vidas está costando. Todos unidos rezando todos los días el rosario en el mes de mayo; y la siguiente oración que el Pontífice ha compuesto:

"Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios. En la dramática situación actual llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra y buscamos refugio bajo tu protección. Oh, Virgen María vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas . Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra implora al Padre de la Misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de Esperanza y de Paz. Como en Caná intercede ante tu Divino Hijo pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas, y que abran sus corazones a la esperanza. protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas; acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. Permanece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener a todos.

Virgen Santa, ilumina la mente de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y que venzan a este virus. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con espíritu de solidaridad.

Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes naturales. Madre Amantísima acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos para que con un espíritu fraterno y solidario, salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la Fe, la perseverancia en el servicio, la constancia en la oración. Oh María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, has que Dios nos libere con su mano poderosa de esta epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. Nos encomendamos a ti, que brillas en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén."

Y el AMOR: alimento imprescindible del espíritu, que tiene un poder mágico, que cura, transforma al que lo da y al que lo recibe. Un amor que se traduce en servicio, entrega, que irradia la luz que se lleva dentro, que transmite seguridad y paz. Un amor capaz de dar la vida. Fe en Dios. Ciencia y Amor son tres premisas que nos ayudarán a afrontar este mal. Estoy segura que es así.

Agradezco a Dios el don de la fe; y es mi sincero deseo que todas las personas que la busquen, la encuentren y las que la tienen la acrecienten, cada día más. El amor incondicional de mi familia y a los profesionales de la salud, por dar todo de si. Junto a la doctora Alicia Zaninetti queremos agradecer al personal de salud, asignado para vacunar contra el Covid 19 y colaboradores, por la cordialidad y profesionalismo demostrado . Gracias, Gracias, Gracias.



Ana María Abuh Arias de Abeillé

Rafaela