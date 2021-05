“Es alentador poder tener disponibilidad de camas y atender a la gente tempranamente”

El doctor Diego Lanzotti, analizó la semana epidemiológica en la ciudad y dijo: “La verdad es que tuvimos una semana que podemos decir que fue buena por varios motivos, primero porque hemos podido vacunar una gran cantidad de gente, superando los mil vacunados de mayores y estábamos cerca de los mil de segunda dosis de docentes, y eso es un dato importante y alentador. Poder seguir con un buen ritmo en la vacunación es muy significativo”.

El director del hospital, hizo referencia a la visita de funcionarias de nivel nacional y provincial, señalando que “tuvimos la visita de la Dra. Judith Bazán de nación, para que entiendan es como un auditor de calidad médica y se fue muy conforme con los proyectos nuevos, -ella ya conocía al hospital en su formato actual- y agregó su visita al módulo sanitario y a las siguientes ampliaciones que tenemos previstas. Es alentador poder tener disponibilidad de camas y empezar a atender a la gente tempranamente, porque no nos falta tecnología, porque se siguen agregando respiradores, porque seguimos agregando personal y más allá de que estamos cansados y que la pandemia no golpea a todos como comunidad, creo que se sigue haciendo un esfuerzo y que el personal está dando lo mejor de sí acá en el hospital”.

Lanzotti, una vez más reconoció el acompañamiento y la articulación que existe con la Municipalidad y la colaboración de toda la sociedad para poder salir adelante y destacó que “el jueves también estuvo la Coordinadora Provincial de Inmunizaciones, la Dra. Guerrero, que llevó adelante un control y auditoría de todos los procesos de vacunación, y la verdad que se quedó muy conforme por la velocidad y por el manejo de como se está haciendo en el vacunatorio, se fue muy satisfecha y con la preocupación que tenemos todos respecto a poder contar con más dosis para poder dar más respuesta a una mayor cantidad de gente”.



SIN DERIVACIONES Y

CON DISPONIBILIDAD

“Otro dato importante, es que esta semana dado el aumento de cantidad de camas, la complejidad y el aumento de recursos humanos en áreas críticas, hemos podido sostener sin derivaciones a Santa Fe desde el fin de semana pasado, porque logramos contar siempre con alguna cama en terapia intensiva libre, fundamentalmente por el aumento de la disponibilidad, no porque haya descendido el número de internados; el número de internados sigue siendo muy alto, estamos entre 85 y 90 pacientes por día con una rotación muy elevada, pero hemos logrado sostener el sistema. Hay una coordinación con todos los efectores de alta complejidad, que nos está dando cierta tranquilidad”, valoró Lanzotti.

El profesional de la salud, informó que está en marcha una mayor compra de mayor volumen de oxígeno, de camas nuevas para ir reemplazando las camas que con la dinámica del COVID se destruyen, Hay varios proyectos que se llevan adelante y que se vehiculizan a través del mismo SAMCo o a través de la provincia o del Estado local, permitiendo que el hospital esté funcionando con una calidad aceptable.



HAY QUE DISMINUIR

LOS CONTAGIOS

Lanzotti fue contundente: “Hay que buscar disminuir los contagios, seguimos teniendo picos de contagios muy altos y esto es lo que nos debe preocupar, porque ahí es donde debemos apoyarnos para resolver el tema de la pandemia. No lo va a resolver aumentar camas o respiradores, sino la disminución de los contagios, porque nosotros sabemos que la posibilidad de muerte una vez que uno ingresa, empieza a ser alta. La estrategia tiene que ser disminuir los contagios, más allá de que podamos desde el hospital dar respuestas a la gente que se interna”.



RAFAELA PROCESA

MUCHAS MUESTRAS

El Dr. Diego Lanzotti, explicó el proceso de testeos que hoy se pueden hacer en el mismo hospital: “Nosotros tenemos dos tipos de test, tenemos el test rápido en donde hay disponibilidad suficiente como para hacer los que se necesitan y es el test de antígenos y se hace dentro de las dos horas de tomada la muestra. Después tenemos el laboratorio de biología molecular que procesa muestras de PCR, que es un método mucho más fidedigno, que tiene un extractor que procesa 92 muestras por ciclo. Ese extractor está funcionando a pleno y tiene un proceso que dura varias horas y a veces se largan entre uno y dos ciclos por día de acuerdo a la cantidad de muestras que se remiten”. “Rafaela tiene una gran capacidad de procesamiento de muestras gracias a que tiene este laboratorio y realmente si llegara a necesitar más muestras PCR, habría que pensar en turnos nocturnos u otras modalidades, porque realmente el personal de laboratorio ingresa al hospital bien temprano y se va muy tarde, para poder procesar primero las muestras y luego poder transmitir a los sistemas informáticos de la provincia que luego se replica en nación, toda la información”, finalizó.