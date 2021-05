El intendente Javkin denunció el faltante de 100 dosis de vacunas Locales 08 de mayo de 2021 Redacción Por ROSARIO

El intendente Pablo Javkin presentó este viernes una denuncia penal a partir de un informe de la Secretaría de Salud que evidenció un faltante de 10 frascos de vacuna AstraZéneca contra el Covid 19, que contemplan unas 100 dosis aproximadamente, irregularidad que fue detectada en el vacunatorio del Centro Municipal de Distrito Noroeste.

De acuerdo a lo informado por La Capital, se estima que este faltante se produjo el pasado 27 de abril tras el proceso de recuento realizado por los mecanismos de control. Además de la denuncia penal, el municipio en paralelo inició el correspondiente sumario administrativo para identificar a las personas encargadas de la seguridad del lugar.

En la presentación que hizo el intendente también puso en consideración de la Justicia que durante la madrugada del martes 27 de abril se produjo un corte de luz en dicho vacunatorio, lo que implicó la activación del protocolo para el monitoreo de la cadena de frío, debiendo conectar un generador hasta tanto se restituyó el servicio.

Es importante destacar que dada la aplicación de protocolos nacionales, que permiten la extracción de dosis extras en algunos de los envíos por su uso eficiente, no se vio afectado el calendario vigente de turnos de inoculación, que continúa en desarrollo con total normalidad. Más allá que el faltante de estas 100 dosis que contienen aproximadamente los 10 frascos es menor en comparación con las más de 262.000 dosis aplicadas en la ciudad, "este tipo de hechos resultan inadmisibles y no pueden pasar desapercibidos, para la ciudad es trascendente una, cien o mil dosis, por lo que hay que profundizar la investigación y tratar de establecer las responsabilidades", dijo el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Gustavo Zignago.

En cuanto a las fechas, la cronología de la vacunación y el stock, dicha información surge del informe suministrado por parte del secretario de Salud, basado en el Sistema de Información para los Centros de Atención Primaria (SICAP), relacionado con el stock de las dosis de vacunas y las notas de entrega y recepción de las mismas. Entre los datos presentados se acompañó un registro de personas a las cuales les fueron asignados turnos, indicando si se han presentado o no a percibirla, con datos de identificación, fecha, vacuna que le ha sido dada y si es primera o segunda dosis.

Toda la información ofrecida en la presentación judicial pretende aportar "para que la Fiscalía pueda contar con la mayor cantidad de datos a fin de tipificar el presunto hecho delictivo conforme su saber, quedando a su disposición el personal del área respectiva para evacuar cualquier requerimiento que considere procedente", fundamentó Zignago.