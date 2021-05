Reutemann, estable pero sigue en terapia intensiva Nacionales 08 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El senador nacional y exgobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, continuaba ayer "estable clínicamente" internado en la unidad de terapia intensiva del sanatorio privado de la capital santafesina donde el miércoles fue internado por una hemorragia digestiva. El parte médico que se dio a conocer este viernes por la tarde indica que "no ha repetido episodios de sangrado".

El informe, que lleva la firma del doctor Sebastián Del Pazo, coordinador del departamento clínico del Sanatorio Santa Fe, sostiene que el ex piloto de Fórmula 1 seguía "estable clínicamente y con parámetros hemodinámicos aceptables" y "no ha repetido los episodios de episodios de sangrado digestivo".

No obstante, aclara el parte, Reutemann seguirá en terapia intensiva "para su mejor control y seguimiento".

Desde el jueves, Lole se encuentra en sala de terapia intensiva por una hemorragia digestiva baja que habría agravado su diagnóstico, motivo por el cual en la noche del jueves circularon versiones de que podría ser derivado a la ciudad de Rosario. No obstante, la posibilidad fue descartada por el titular del Sanatorio Parque Roberto Villavicencio, que viajó el jueves por la noche a Santa Fe para visitar al senador nacional en el Sanatorio Santa Fe de la capital provincial.



SCHIARETTI AL QUIRÓFANO

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se someterá la semana próxima a una cirugía para que le extraigan un quiste que se le detectó en un riñón tras un chequeo de rutina. El ministro de Salud cordobés, Diego Cardozo, informó que Schiaretti tiene la cirugía programada para "el próximo día martes 11 de mayo en horas de la mañana, en el sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba".

"La misma surge tras estudios médicos de rutina, donde se evidenció un quiste complejo en el polo superior del riñón derecho el cual tiene indicación médica de resección quirúrgica", detalló Cardozo.

A partir de su internación e intervención quirúrgica, los informes médicos sobre la evolución del gobernador serán otorgados por el director médico del Sanatorio Allende, precisó el funcionario a través de Twitter.