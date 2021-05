Patricia Bullrich disertó con tono de candidata Nacionales 08 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 8 (NA). - La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich disertó ayer ante empresarios de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham), ante quienes exhibió un tono de candidata y planteó propuestas como una reforma laboral en la Argentina y menos gradualismo para encarar cambios en otros estamentos del Estado.

"En Juntos por el Cambio no debe quedar nadie que crea en una mirada muy gradualista, no nos fue bien con esa mirada. Si no cambiamos nada, somos Sigamos", planteó la presidenta del PRO en medio de la diferencia de mirada entre las dos líneas que conviven dentro de ese frente, conocidas como "halcones" y "palomas", es decir los "duros", a los que ella pertenece, y los "moderados" que se referencian en Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal.

No obstante, tuvo palabras elogiosas para el jefe de gobierno porteño: "Horacio tiene un estilo, pero cuando tuvo que salir a defender la educación lo hizo, llegando a la Corte Suprema. La realidad lo llevó a tener que entender que tiene enfrente a un Gobierno que te quiere imponer todo", sostuvo.

En otro tramo de su mensaje, Bullrich puso como faro la figura de la canciller alemán Angela Merkel: "No quiero ser presidente, quiero cambiar la Argentina. No quiero vivir en Olivos, quiero ser como Merkel, que siguió viviendo en su casa, pero la despidieron con aplausos", aseguró.

Y mencionó que escuchó a Gerardo Morales, Alfredo Cornejo y Rodríguez Larreta expresar sus intenciones de pelear por la Casa Rosada en 2023, sobre lo que agregó: "Y yo no me voy a quedar atrás".

Sobre lo realizado durante el gobierno de Mauricio Macri expuso algunas autocríticas, que sirvieron también como mensaje para el ala moderada de Juntos por el Cambio.

"No tuvimos la mirada de generar estos cambios estructurales para abrir una empresa, para generar confianza, esa necesidad de entrarle a fondo a una Argentina absolutamente trabada, totalmente desconectada con lo que hoy significa competir en el mundo", planteó la dirigente, quien en las elecciones de este año podría ser candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, dijo que "en una próxima gestión" van a "plantear los cambios de manera rápida, estructural, no como un tironeo tipo Tupac Amaru en los que unos tiran de un lado y otros, del otro".

Bullrich se pronunció así tras lamentar que en la gestión anterior no se pudo hacer "los cambios laborales para que Argentina pueda tener facilidad de entrada y facilidad de salida".

"Es increíble que en Argentina sea más fácil cerrar una empresa que achicar el plantel de personal un tiempo para mantener otras fuentes de trabajo", se quejó ante la platea de empresarios estadounidenses.

Y agregó: "Nos faltó, y es el gran ingrediente para la próxima gestión, el coraje de entrar fuerte al Gobierno con estos cambios que había que hacer".