Gobierno y oposición acuerdan postergar por un mes las PASO Nacionales 08 de mayo de 2021 Redacción Por El acuerdo entre el Gobierno y la oposición contempla que se posterguen hasta el 12 de septiembre las Primarias y hasta el 14 de noviembre las legislativas.

FOTO NA CONSENSOS. "Wado" de Pedro, Massa y Negri desde la pantalla durante la reunión que terminó en acuerdo.

BUENOS AIRES, 8 (NA). - Tras varios meses de idas y vueltas, y peleas políticas, seguidas por conversaciones mas calmas y privadas, el Gobierno y los bloque de la oposición, incluidos los de Juntos por el Cambio, acordaron ayer postergar por 30 días las elecciones primarias (PASO) y las generales de este año debido a la pandemia de Covid-19.

El acuerdo se terminó de cerrar durante la reunión que mantuvieron el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los jefes de la oposición parlamentaria, entre ellos Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica), quienes participaron vía Zoom del encuentro celebrado en el Salón de los Escudos de la cartera de Interior.

Fuentes del Gobierno confirmaron a NA que finalmente se acordó llevar las PASO al 12 de septiembre y las elecciones legislativas generales al 14 de noviembre, con una cláusula que determine que no habrá una nueva modificación.

Luego del encuentro, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, ratificó el acuerdo: "Hemos convenido una prórroga del cronograma electoral de 30 días. En Argentina se votará como en todo el mundo".

De esta manera, el referente del bloque radical de la Cámara de Diputados subrayó que el Gobierno aceptó el pedido de la oposición de descartar la suspensión de las PASO e incluir en el proyecto una cláusula cerrojo que disponga que el cambio de fechas será por única vez.

Según deslizaron a NA fuentes de la oposición, "el acuerdo estaba cerrado desde ayer", y la reunión de hoy fue para terminar de ajustar los últimos detalles que se incorporarán en un proyecto de ley para su tratamiento en el Congreso.

El tema ya había tenido un principio de acuerdo el mes pasado, cuando la principal bancada opositora aceptó la propuesta que les había acercado De Pedro para postergar un mes los comicios a fin de evitar que coincidan con un momento crítico de la pandemia.

Sin embargo, el acuerdo se diluyó con el correr de los días, luego de que el ministro anunciara que no concurriría a una nueva reunión que tenían pautada en Diputados y que no presentara un proyecto de ley hecho por el Gobierno.

Luego de varios tironeos y desconfianzas mutuas, hubo conversaciones telefónicas en los últimos días entre los principales actores de la trama, que terminaron de destrabar el acuerdo.

Uno de los elementos que aceleró la negociación fue que, con el cronograma vigente, el presidente Alberto Fernández estaba obligado a emitir el decreto de convocatoria de las PASO el próximo lunes, con la fecha del 8 de agosto, y con las elecciones generales el 24 de octubre.

En el medio, el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto presentó una iniciativa que reproduce exactamente el cronograma que De Pedro había presentado semanas atrás a los bloques a modo de borrador, con las fechas del 12 de septiembre y 14 de noviembre.

Tras la definición del acuerdo, existe ahora la posibilidad de que el jefe de Estado realice la convocatoria formal -dado que todavía el Congreso no modificó el cronograma y es el único poder autorizado para hacerlo- pero la deje sujeta a la nueva ley.

De todos modos, en la oposición esperan que sea el Poder Ejecutivo el que envíe un proyecto de ley propio a la Cámara de Diputados, según indicó Negri. "Desde Juntos por el Cambio pedimos que el proyecto de ley sea remitido por el Poder Ejecutivo. La responsabilidad no puede recaer en la iniciativa de un legislador individual, dado que se trata de un amplio acuerdo transversal interpartidario", sostuvo el legislador cordobés.

Además, Negri remarcó: "Para nosotros este acuerdo es un buen punto de partida porque aceptaron nuestra cláusula de garantía que implica que esta prórroga será por única vez y que habrá PASO". "Toda la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio coincidió en avanzar en este acuerdo y en exigir estas condiciones", afirmó el diputado al tiempo que expresó: "Entendemos que la situación sanitaria amerita un acuerdo político entre todos los partidos con representación en el Congreso".

"Desde Juntos por el Cambio no especulamos políticamente, por el contrario, creemos que mientras más personas estén inmunizadas mayor será la participación de la ciudadanía en las PASO. El éxito de las primarias es que la sociedad se involucre para definir qué modelo de país quiere", manifestó el cordobés.