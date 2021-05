Denuncian a un DT por acoso sexual

Un grupo de jugadoras argentinas denunció ayer ante la FIFA a un entrenador de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por acoso sexual, al revelar que "utilizó su posición de poder" para realizar esa intimación "contra adolescentes".

La presentación fue realizada por la FIFPro, la organización internacional que defiende los intereses y los derechos de los y las futbolistas, que solicitó ante la FIFA "la inmediata destitución del entrenador de su cargo actual", a través de la Comisión de Ética, por la "extrema seriedad de estas ofensas".

"Las futbolistas han aportado evidencia a la Comisión de Ética de la FIFA en la que se alega detalladamente cómo el entrenador en cuestión utilizó su posición de poder para intimidar y acosar sexualmente a distintas adolescentes, alguna incluso de 14 años, que se encontraban en la búsqueda de concretar su sueño de convertirse en futbolistas", detalló el comunicado oficial emitido por FIFPro. "En lo que debió haber sido un entorno seguro, las chicas fueron víctimas de amenazas y comentarios sexuales de explícita y violenta naturaleza", agregó.

En ese sentido, Alexandra Gómez Bruinewoud, asesora jurídica senior de FIFPro, reforzó que las denuncias fueron "creíbles y coherentes, indicativas de un patrón de comportamiento abusivo, discriminatorio y dañino que socava los esfuerzos de desarrollar el fútbol femenino".

"Las alegaciones refieren a la conducta de un entrenador senior y poderoso en el país. Admiramos el coraje de estas jugadoras y nos alegramos de poder apoyarlas en sus esfuerzos por proteger el bienestar de sus compañeras", resaltó, en declaraciones publicadas por el medio especializado "FutFemProf".

"Ante el comunicado emitido en el día de la fecha por FIFPRO por el cual se pone en conocimiento que un colectivo de jugadoras argentinas habría efectuado una denuncia ante la Comisión de Ética de la FIFA contra un entrenador de fútbol femenino de la AFA, esta Asociación aclara ante la opinión pública que de conformidad con la normativa vigente del ente rector mundial del fútbol no somos parte dentro del proceso señalado, y en virtud a la confidencialidad del mismo desconocemos tanto la identidad de la persona denunciada como la de sus denunciantes", explicó.

Y completó: "Sin perjuicio de ello, resulta menester señalar que AFA brindará toda la colaboración necesaria en la investigación en caso de que el órgano competente de FIFA así lo requiera y acatará de manera total y absoluta la resolución que se dicte al cabo del proceso".

"La Asociación del Fútbol Argentino seguirá atentamente la evolución de la denuncia mencionada y en atención a la gravedad de la misma tomará con firmeza todas las medidas que correspondan, como viene haciendo a lo largo de esta gestión, a fin de proteger la integridad de nuestras futbolistas", finalizó.

El caso, por el momento, no ha sido presentado en la Justicia argentina por decisión personal de las jugadoras involucradas, aunque no se descarta que ante la notoriedad e importancia que reviste se intervenga de oficio.