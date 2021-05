Delbonis, eliminado Deportes 07 de mayo de 2021 Redacción Por El tenista argentino , 77mo. del ranking, cayó ante el italiano Berrettini por 7 (7)-6 (4) y 6-4 en el estadio Arantxa Sánchez de Madrid, por los octavos de final. Rafael Nadal avanza a paso firme.

FOTO ARCHIVO ELIMINADO. Delbonis, afuera del Masters de Madrid.

El tenista argentino Federico Delbonis, 77mo. del ranking, cayó ayer con el italiano Matteo Berrettini, octavo preclasificado y 10mo. en el mundo, por 7 (7)-6 (4) y 6-4 en el estadio Arantxa Sánchez de Madrid, por los octavos de final del Masters 1000 en polvo de ladrillo.

El deportista nacional era el último en el certamen y se había metido en esta instancia tras ganarle español Albert Ramos Viñolas, aunque esta vez sufrió un punto de quiebre clave en el tie-break, cuando estaba 4-1 arriba, y luego padeció dos quiebres de saque que lo dejaron en el camino.

La derrota de Delbonis puede repercutir en el escalafón de su compatriota Diego Schwartzman, afuera en Madrid en la tercera ronda, debido que si Berrettini avanza a semifinales lo dejará en el 10mo. lugar.

En el primer turno, el tenista español Rafael Nadal, primer preclasificado y dos del mundo, venció este jueves al australiano Alexei Popyrin, 76to. en el ranking ATP, por un doble 6-3 y avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid.

Nadal, uno de los mejores de la historia en polvo de ladrillo y campeón en 2005, 2010, 2013, 2014 y 2017, aprovechó cuatro de los seis break points para llevarse una importante victoria, en un torneo que reparte 4.5 millones de dólares de premio.

Ya en cuartos de final, se va a enfrentar al ganador al alemán Alexander Zverev (5to.), que superó al británico Daniel Evans en dos sets (6-3 y 7-6).

"He hecho un buen partido, el rival era muy difícil porque golpeaba todas las pelotas muy fuerte. No había bolas intermedias, la pista estaba muy seca, era muy rápida, era difícil tener agarre", destacó Nadal en la conferencia de prensa posterior.

"Estoy en Madrid y siempre digo lo mismo: no pienso en Roland Garros cuando estoy en Madrid, juego con lo tengo cada día y cada día intento ser mejor, hay veces que sale bien y otras mal", afirmó el mallorquín.

En otros juegos, el estadounidense John Isner eliminó al ruso Andrey Rublev (6to.) por 7-6, 3-6 y 7-6; y el chileno Christian Garín (16to.) hizo lo propio con el ruso Daniil Medvédev (2do.) por 6-4, 6-7 y 6-1.

Además, se enfrentaron: Dominic Thiem (3ro.)-Álex de Miñaur por 7-6 y 6-4; Casper Ruud-Stéfanos Tsitsipás por 7-6 y 6-4; Aleksandr Búblik-Aslán Karátsev por 6-4 y 6-3.

El serbio Novak Djokovic, último ganador en 2019, decidió no participar del torneo y descansar para encarar desde el 8 de mayo el Masters 1000 de Roma, como previa de Roland Garros, segundo Grand Slam del año.