Dos bajas por Covid y equipo sin definir para visitar a Ferro

Además de no poder contar con Soloa y Giménez, lesionados, ahora la Crema suma otras bajas por coronaviurs: Enzo Avaro y Darío Rostagno. También dieron positivos el profe Páez y uno de los auxiliares.

El coronavirus golpea fuerte en la ciudad y Atlético de Rafaela no es la excepción. La segunda ola no deja exento al fútbol. Son varios los equipos que tienen jugadores y técnicos afectados por el virus, y uno de ellos es el elenco albiceleste. Enzo Avaro y Darío Rostagno no podrán estar en el partido de este sábado en el Ricardo Etcheverri ante Ferro Carril Oeste.

En la mañana de ayer, previo al inicio del entrenamiento los futbolistas y cuerpo técnico se sometieron a los hisopados y los resultados arrojados fueron 4 positivos. A los dos futbolistas se le sumaron el profe Guido Páez y uno de los utileros, sumándose este auxiliar a otro que ya venía con aislamiento por diagnóstico positivo en las últimas 48 hs.

Ante este panorama el entrenador Walter Otta deberá reamar prácticamente de manera íntegra el medio campo. A las bajas por lesión de Facundo Soloa (distensión) y Marcos Giménez (tendinitis) se le sumó la de Avaro, titular en los últimos dos juegos, con covid. El otro positivo, el pibe Rostagno, venía ocupando un lugar entre los relevos. El que reaparece para reemplazar al delantero rafaelino es Gino Albertengo.

El re-armado de la zona de volantes es una incógnita. Por derecha estará Ayrton Portillo, mientras que Federico Recalde será el 5 ‘tapón’ y habrá que esperar por los otros dos lugares. Las alternativas son variadas.

Lo cierto es que para viajar rumbo a Caballito, donde jugará mañana a las 15.30hs en uno de los juegos correspondientes a la fecha 9 de la Primera Nacional, Otta convocó a los siguientes 20 futbolistas: Guillermo Sara, Nahuel Pezzini; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Fernando Piñero, Roque Ramírez, Tomás Baroni, Juan Flores, Cristian González; Ayrton Portillo, Federico Recalde, Jorge Emanuel Molina, Gonzalo Alassia, Guillermo Funes, Alex Luna, Diego Meza; Claudio Bieler, Juan Cruz Esquivel, Germán Lesman, Gino Albertengo.