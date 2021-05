Murió Carlos Griguol Deportes 07 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO CARLOS TIMOTEO GRIGUOL

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El ex entrenador Carlos Timoteo Griguol falleció ayer a los 86 años luego de permanecer varios días internado en un sanatorio porteño debido a una neumonía.

La noticia fue confirmada por su yerno, el ex futbolista Víctor Marchesini, a través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social Twitter.

"Se nos fue Timo. Gracias por todo Viejito, imposible no tenerte presente minuto a minuto. Te voy a extrañar. QEPD", señaló Marchesini.

El ex técnico de Ferro, Rosario Central, River y Gimnasia y Esgrima La Plata, se encontraba internado en el Sanatorio de Los Arcos del barrio de Palermo tras presentar complicaciones pulmonares.

Griguol, quien desde hace años padecía la enfermedad de Alzheimer, tuvo fiebre y complicaciones respiratorias, por lo que los médicos que lo asistieron habían decidido trasladarlo e internarlo para su mejor cuidado el pasado 12 de abril.

La partida de Griguol motivó un sinfín de mensajes de todo el ámbito futbolístico, que le reconoció sus enseñanzas constantes dentro de su dilatada trayectoria.

"El Viejo", como se lo conocía en su última etapa como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, fue jugador de Atlanta entre 1957 y 1965 y Rosario Central entre 1966 y 1969.

Una vez retirado de la actividad profesional comenzó su carrera como entrenador, precisamente en Central, donde se consagró campeón del Nacional 1973.

En la década del 80 encabezó la época dorada de Ferro Carril Oeste, donde incluso se le construyó una estatua en homenaje, ya que con el "verde" salió campeón de los torneos Nacionales de 1982 y 1984.

La última etapa lo tuvo al frente de Gimnasia y Esgrima La Plata (1994/1999, 2000/2001 y 2003/2004)), y a punto estuvo de consagrarse en el Clausura 1995, pero perdió en la última fecha con Independiente (1-0) y San Lorenzo terminó arrebatándole el título.

También pasó por River, tras la salida de Héctor Veira y la consagración de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental 1986, pero solo estuvo una temporada, aunque con el "millonario" consiguió la Copa Interamericana ante Deportivo Alajuelense de Costa Rica.

En su dilatada carrera como entrenador el oriundo de Las Palmas, en la provincia de Córdoba, dirigió a Kimberley de Mar del Plata, Unión de Santa Fe y también estuvo en el exterior dirigiendo a Tecos de Guadalajara de México y Betis de España.