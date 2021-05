Policía brindó consejos para la seguridad de vehículos

La Jefatura de la Unidad Regional V de Policía aconseja a los propietarios o conductores de automóviles, camionetas y utilitarios, que no escatimen esfuerzos en tomar medidas de seguridad adecuadas como las que se detallan a continuación en sus vehículos.

* Asegúrese que el vehículo haya quedado bien cerrado: Muchas personas suelen estacionar, desestimando cerrar el vehículo o dejándolo encendido, en

el apuro de realizar un trámite de segundos o minutos. De esta manera, puede presentarse la oportunidad para que merodeadores delincan. Otros, se acostumbran a no verificar si el vehículo ha sido correctamente cerrado, confiando en el cierre centralizado, en llave con mando a distancia, y las

alarmas antirrobo. Asegúrese de forma manual, es decir tocar la puerta verificando que esto se haya realizado fielmente, porque existen sistemas de inhibidores de señal que son utilizados por muchos malvivientes.

* Evite dejar a la vista objetos: como mochilas, carteras, camperas, sobres, portafolios entre otros objetos de valor. En caso de tener que dejar objetos en el vehículo, guárdelos en el baúl, evitando la sustracción de elementos y la posible rotura de la ventanilla.

* Mantenga en privacidad sus movimientos en el vehículo por las redes sociales: como es de estilo de la época en la que vivimos, la gente suele publicar todo en redes sociales. No es recomendable para quien se moviliza en vehículos comentar donde se encuentra o postear su GPS en las redes, ya que no sabemos quiénes podrían estar del otro lado atento a nuestros movimientos.

Es un consejo muy personal, pero no queríamos dejarlo pasar, porque hay muchas personas que desbordan su confianza en otros sin tener mucha información.

* Esté atento a su alrededor ante un siniestro sobre todo nocturno: algunos siniestros son provocados. No hay antecedentes en esta ciudad; pero no está de más tenerlo en cuenta. Y como se dijo anteriormente, abrir los ojos a los alrededores, incluso en el semáforo estar atento a los costados y subir ventanillas entre otras acciones recomendables.