La Provincia puso en marcha el programa de asistencia económica

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, anunció la puesta en marcha del Programa de Asistencia Económica para Trabajadores del Sector Hotelero, iniciativa generada a partir del Decreto 448/21 del gobernador Omar Perotti, que tiene como objetivo preservar los puestos de trabajo y las unidades económicas abocadas al desarrollo de la cadena turística. A partir del programa se otorgarán aportes no reintegrables de 10 mil pesos mensuales por trabajador por 6 meses a personas que desarrollen tareas en el sector hotelero local y se encuentren debidamente registrados mediante Formulario N° 931 de la AFIP. En tanto que para la instrumentación de la ayuda se prevé una inversión total de 169.980.000 de pesos.

Sobre la asistencia a la actividad turística, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, indicó: “Como manifestó el gobernador en su discurso hace pocos días en la legislatura, los mayores desafíos que tenemos por delante son la salud y la producción, cuidar a los santafesinos y sostener el aparato productivo. En particular el sector turístico fue uno de los más afectados, y este programa se pone en marcha como respuesta a un reclamo del sector desde iniciada la pandemia. Con esta iniciativa Santa Fe será una de las pocas provincias en disponer una ayuda de este tipo”.

“Esto es una valoración al esfuerzo que es posible, fundamentalmente, gracias a la prolijidad del Ministerio de Economía que nos posibilita este tipo de inversiones, porque cuidar a una empresa es una inversión. Eso lo llevamos adelante con todos los sectores que tuvieron dificultades, a quienes acompañamos y no se los dejó nunca. Se llevan invertidos más de 1200 millones de pesos de aportes no retornables”, agregó.

Por su parte, el secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti, manifestó: “El turismo es una de las actividades más golpeadas globalmente. Nuestra provincia no es ajena a ese escenario, por lo que, a partir de una iniciativa del ministro Costamagna, ponemos en marcha esta asistencia que tiene como principal finalidad mantener los puestos de trabajo en el sector. Hablamos de más de 2.000 trabajadores de esta actividad, que si bien tuvo muy buenos tres meses durante la temporada de verano, no alcanzó para cubrir los costos de mantenimiento de infraestructura y el trabajo que demanda”.

“Es por eso que el Ministerio de Economía, por decisión de Omar Perotti, la cartera productiva y esta secretaría, pusimos en funcionamiento estos 10 mil pesos que llegarán a los trabajadores por 6 meses, que se suman al esfuerzo que está haciendo Nación. Estamos cumpliendo el deseo del gobernador de hacer un puente entre la crisis, las olas de covid y la nueva normalidad para mantener las unidades productivas, en este caso los hoteles. Serán cerca de 170 millones de pesos en estos meses. Es la comunión entre los trabajadores, los empresarios y un Estado presente desde el primer momento”, valoró.



CÓMO ACCEDER AL BENEFICIO

Para acceder al beneficio los titulares de establecimientos hoteleros deberán completar un formulario de inscripción online que estará disponible en el sitio web oficial de la provincia (link CORONAVIRUS). En tanto que el plazo límite de envío de solicitudes es el 15 de junio de 2021, inclusive. Para mayor información dirigirse a la Secretaría de Turismo. E-mail: [email protected]