Convenio con el PAMI

El gobernador Omar Perotti y la directora del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), Luana Volnovich, firmaron este jueves un Convenio Marco de Colaboración, junto a un Convenio Específico, para reforzar el Plan de Vacunación Provincial contra Covid-19. El Convenio Marco establece que el gobierno de la provincia y el Pami colaborarán recíprocamente y participarán conjuntamente de iniciativas, proyectos, programas y/o acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de la población de mayor vulnerabilidad, particularmente en los adultos mayores, destacando el acceso a la salud. Simultáneamente, el Convenio Específico determina que la provincia pone a disposición las instalaciones del Centro Provincial de Vacunación, ubicado en la ex Rural de Rosario, para la aplicación de las dosis. Mientras que Pami se compromete a entregar vacunas, sujetas a disponibilidad, y a prestar colaboración en la logística de la Campaña Provincial de Vacunación. Durante la actividad, el gobernador destacó: “Todo lo que nos puede ayudar a sumar en vacunación es más que auspicioso. La vacuna funciona, lo estamos viendo en las edades de internación, y esto es lo que nos entusiasma, que no nos quede ninguna persona con más de 60 años sin vacunar”. Asimismo, destacó la importancia de “reforzar la cantidad de vacunas” y recordó “el trabajo realizado con todos los geriátricos, con la colaboración del municipio”. En ese sentido, dijo que “todos tuvieron una asistencia directa, los que tenían Pami y los que no tenían. Pero a todos se los analizó en los cuidados en la primera etapa, y cuando apareció la vacuna, es lo que se priorizó”. Y remarcó: “Seguramente la presencia de Pami con la coordinación nos va a ayudar a que no quede nadie sin vacuna en estas edades”. En el mismo sentido, la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, argumentó que “estamos con la mirada puesta en nuestros mayores, es la obsesión de nuestro gobernador y de todo nuestro gabinete”. “El Pami va a ayudar en este mega operativo épico de vacunación y priorizando nuestra población, con una gran mirada puesta en nuestros mayores, con una mirada solidaria”, destacó Martorano.



MÁS RESPIRADORES

Por otro lado, el gobernador recordó que el gobierno de la provincia realizó un pedido al presidente de la Nación para comprar más respiradores y ampliar la capacidad de camas críticas: “Veintinueve de esos respiradores del primer pedido ya están en Santa Fe”, adelantó Perotti. Por su parte, la titular del Pami anunció que hoy -por ayer- el organismo trajo a la provincia cuatro respiradores más: “Estamos hablando con la ministra para definir en dónde vamos a reforzar, teniendo en cuenta que el sistema público colaboró mucho y trabajamos coordinadamente con la seguridad social”. “Ya estamos en 33 respiradores. Esto habla a las claras de un trabajo coordinado que da sus frutos”, concluyó Perotti.