El Concejo aprobó la prórroga Locales 07 de mayo de 2021 Redacción Por Fue en la sesión ordinaria que se desarrolló ayer por la mañana, en donde además se brindó un reconocimiento a Mabel Bouvier quien fuera jefa de terapia intensiva en el hospital Jaime Ferré, fallecida el primero de marzo a causa de la pandemia.

FOTO PRENSA CONCEJO SESION EMOTIVA. Familiares de Mabel Bouvier estuvieron ayer presentes en el recinto.

En una sesión ordinaria muy emotiva, la concejal Brenda Vimo hizo una moción ante el presidente del Cuerpo para cambiar el Orden del Día y poder tratar sobre tablas un proyecto de Resolución, solicitando al Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe que a través de los organismos que correspondan imponga el nombre de “Lic. Mabel Clara Bouhier” a la Sala de terapia intensiva del Hospital Dr. Jaime Ferré.

En el recinto estaban presentes familiares de Mabel, quien se desempeñó como jefa de terapia intensiva en el hospital Jaime Ferré, y falleció el 1° de marzo a causa de la pandemia de Covid-19.

Por otra parte, también se solicitó al Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe que a través de los organismos que correspondan imponga el nombre de “Dr. Jorge Bello” a la Sala de hemodiálisis del Hospital Dr. Jaime Ferré. El profesional también falleció por Covid.

“Este proyecto está fundado en la pérdida física de ellos dos en esta pandemia, siendo que fueron dos personas que se constituyeron como pilares fundamentales en la creación, el sostenimiento y la formación de un hospital que hoy es una gran familia; personas que se destacaron por su humanidad, su luz, su vocación de servicio. Personas que han dado todo por el hospital y que además siguen siendo ejemplo de entrega, de ética y repito de vocación de servicio”, expresó Vimo.

La concejal manifestó que “recuerdo anécdotas de Mabel trabajando incansablemente en el hospital y luego con un emprendimiento, en donde seguía asistiendo a pacientes en su domicilio; recolectando medicamentos, ropa e insumos para colaborar con la comunidad Wichi y trayendo personas de allí para que puedan hacer pasantías en la ciudad. Llamaba la atención el compromiso social que tenía”.

Además de Vimo, todos los ediles hicieron uso de la palabra para hacer un reconocimiento en medio de la pandemia del coronavirus, a todo el sistema de salud, a cada uno de los profesionales que lo integra y a aquellos que como Mabel Bouvier o el Dr. Bello perdieron la vida.

Luego de las palabras de la mayoría de los concejales sobre la labor y la importancia de los enfermeros, enfermeras y médicos y médicas que hacen frente en la constante lucha del Covid 19, fue aprobado por unanimidad.



EMERGENCIA EN SEGURIDAD

En la sesión de ayer, se prorrogó la emergencia en seguridad por 60 días, es decir, hasta el 7 de julio de 2021, donde al ser consultado el concejal de Cambiemos, Leonardo Viotti, indicó: “En el año 2018, junto a la concejal Sagardoy, fuimos los autores de la Ordenanza de Emergencia en Seguridad entendiendo que era la principal problemática que atravesábamos en Rafaela y como Estado había que darle más prioridad que al resto de los problemas que hay y que son muchos, pero la inseguridad, -salvo por las circunstancias que nos impacta hoy por el coronavirus-, es el principal problema que tiene la ciudad”.

El edil, dijo que “en ese momento el intendente y su espacio político no nos apoyaron, pero a los pocos meses elevaron una propuesta en los mismos términos que la habíamos formulado nosotros. Más allá de eso aprobamos la emergencia en seguridad y se le dio la disponibilidad de contar con los recursos necesarios para invertir en seguridad de manera rápida, porque entendemos que es donde el Estado tiene que estar y es el principal problema que tenemos en cada rincón de Rafaela; se venció el primer plazo, se volvió a dar una renovación y ahora querían una prórroga por un año más y le dijimos que un año más no, porque tenemos que volver a cierta estabilidad o previsibilidad. No podemos vivir de emergencia en emergencia”. Y agregó: “Le dijimos que no se lo vamos a dar por un año sino por 60 días y en este tiempo, lo que vamos a hacer es esperar una propuesta del intendente, del Ejecutivo para generar una herramienta que les permita disponer de manera rápida de recursos, cuando se necesiten incorporar cámaras que no estaban previstas en el presupuesto, incorporar tecnología o contratar personal que tal vez no había sido previsto. Quedamos a la espera de este proyecto”, finalizó Viotti.



OTROS PROYECTOS

Además se aprobaron en la sesión ordinaria de ayer, una iniciativa donde se solicita la instalación de semáforos peatonales en Bv. Irigoyen, Luis Fanti y R. de Escalada; un proyecto para crear el Registro de Contribuyentes Jubilados y Pensionados; y un proyecto para reconocer la importancia de la implementación de la boleta única en las próximas elecciones a concejales provinciales y nacionales. A su vez, se votó sobre tablas el pedido de Cambiemos, donde se solicita asistencia económica para los sectores por el DNU Provincial Nº 0280/21.