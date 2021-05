Internaron a Reutemann

El senador nacional y ex gobernador de Santa Fe Carlos Reutemann permanece internado en terapia intensiva en un sanatorio privado de la capital provincial y si bien no se precisó todavía el diagnóstico, se descartó que haya contraído coronavirus.

El ingreso del ex gobernador santafesino a un sanatorio privado de la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe se produjo el pasado miércoles por la tarde para realizarse controles por un cuadro de anemia y quedó en una sala común. Sin embargo, este jueves por la mañana los médicos decidieron trasladar al senador y ex piloto de Fórmula 1 a terapia intensiva para realizarle nuevos estudios, según consignó la prensa local.

El referente peronista cumplió 79 años el pasado 12 de abril, por lo que integra el grupo de riesgo en caso de contraer Covid-19, pero desde el sanatorio descartaron casi inmediatamente que se trate de coronavirus, enfermedad contra la que se vacunó en marzo pasado.

En 2017 el senador fue operado en Estados Unidos como parte de un tratamiento por una afección biliar y su internación estaría relacionada con las secuelas de ese problema de salud y de la intervención a la que debió someterse.

El referente peronista, actualmente aliado de Juntos por el Cambio, es senador nacional desde 2003, cargo que renovó en 2009 y también en 2015, y que ejerce hasta el 10 de diciembre de este año.

De la mano del fallecido ex presidente Carlos Menem, Reutemann llegó a la Gobernación de Santa Fe en 1991 y tuvo un segundo mandato desde 1999 hasta 2003, cuando asumió como senador nacional por su provincia.

A fines de marzo pasado, el "Lole", fue reconocido por su trayectoria como piloto de Fórmula 1 en la década de 1970 y se destacó durante dos temporadas (1977 y 1978) como representante de la escudería Ferrari.

El pasado 12 de abril, en oportunidad de su cumpleaños, la escudería italiana emblema de la Fórmula 1 lo saludó a través de su cuenta oficial de Twitter, donde le deseó "muchas felicidades" con el mensaje: "Tanti auguri, Carlos".