Panorama productivo auspicioso en el departamento Castellanos

GRAFICO INTA AER CASTELLANOS

“Durante el mes de abril se produjeron lluvias con registros levemente por encima del promedio histórico en la mayor parte del área del Departamento Castellanos –comenta el Ing. Carlos Callaci, Jefe de la Agencia Castellanos, del INTA Rafaela-. Las mismas tuvieron una buena distribución ya que se produjeron con una diferencia de 10 días entre sí (75 mm la primera y 31 mm la segunda) y 14 días con respecto a la última lluvia de Marzo (45 mm)”.

Esta situación excepcional para los distritos del departamento en cuanto a régimen de lluvias se refiere, hizo que el año “La Niña” no fuera tan perjudicial como en otras zonas productivas de la provincia, y tal como se observa en el cuadro, el déficit del primer cuatrimestre sólo alcanzó los 30 mm.

Según la observación a campo que reportan los ingenieros de la Agencia (C. Callaci y Daniela Faure) nuestra cuenca lechera se encuentra con una situación casi ideal. Para las Pasturas base alfalfa, mayores de 1 año, “en general están en muy buen estado y con niveles de producción muy buenos”, en tanto que las alfalfa nuevas sembradas en abril, “se encuentran en muy buenas condiciones, restando todavía lotes por sembrar durante mayo”.

La siembra de verdeos de invierno “se desarrolló normalmente, con buen desarrollo y en general, no presentaron problemas de plagas, con algunos lotes más avanzados que ya están por comenzar a pastorear”. También los Pastizales naturales “están con una oferta normal dentro de esta época” y en general, “respondiendo a que las lluvias fueron bastante buenas, estarán entrando con una buena oferta al invierno”.



EL TAMBO AJUSTA SU MANEJO

“La producción de leche se encuentra dentro de valores normales, debido a que las condiciones climáticas han sido favorables y no se presentaron temporales de importancia”, pero según advierte la AER Castellanos, “se está realizando un buen aprovechamiento de pasturas, con una disminución en el uso de reservas tratando de guardar lo más posible para el invierno que se aproxima y en el caso de los concentrados, con menor uso por la relación desfavorable costo/precio del litro de leche”, que para el caso del maíz se encuentra en 1,3 kg/litro.