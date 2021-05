Exportaciones de carne subieron 8,3% en marzo SUPLEMENTO RURAL 06 de mayo de 2021 Redacción Por EL PRINCIPAL DESTINO ES CHINA

Las exportaciones de carne bovina argentina subieron 8,3% interanual en marzo último, al alcanzar los US$ 225,8 millones, según datos del instituto IPCVA. Las ventas al exterior fueron superiores en volumen a las de marzo de 2020, pero con precios inferiores. No obstante, los valores mejoraron levemente con respecto a febrero de este año.

De acuerdo con el reporte elaborado por el área de estadística y economía del IPCVA, el precio promedio fue 4,3% superior al de febrero de 2021. Las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas a lo largo del último año, desde abril de 2020 a marzo de 2021, se ubicaron en volúmenes cercanos a las 933 mil toneladas equivalente res con hueso, por US$ 2.721 millones.

En síntesis, los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes a marzo de 2021 totalizaron 52.433 toneladas peso producto, por US$ 225,8 millones. El precio FOB promedio por tonelada para el período fue de US$ 7.700 para los cortes enfriados sin hueso y levemente superior a los US$ 4.250 para los congelados sin hueso.

China fue el principal destino en volumen para la carne vacuna argentina durante los primeros tres meses del 2021, con aproximadamente 109,3 mil toneladas, seguido por Israel, 11,1 mil toneladas, y Chile, 8,3 mil.

En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado también fue China, que representa un 59,3% del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el período, seguido por Israel (12,4%) y Chile (7,6%).