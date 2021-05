El enojo de Red Bull por sanciones Deportes 06 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La rivalidad entre la escudería Red Bull y Mercedes cada vez está más áspera y la última carrera en Portugal agregó leña al fuego, luego de que Max Verstappen sea penalizado por una maniobra en la última vuelta que le impidió quedarse con el punto extra que le significa realizar la vuelta rápida. El neerlandés ya había sido foco del conflicto en Bahréin, cuando lo obligaron a devolverle la posición a Lewis Hamilton por una maniobra considerada ilegal.

Respecto al tema Helmut Marko, asesor de la escudería austriaca, mostró su descontento con las decisiones oficiales que penalizaron al holandés en tres ocasiones. “Es simplemente molesto esto de los límites de la pista. Ya hemos perdido la victoria, la pole position y la vuelta rápida. Todas las cosas buenas vienen de tres en tres. Espero que se acabe ya”, reclamó molesto luego de una nueva derrota en Portimão.

Y agregó sobre la maniobra de Verstappen que le costó nuevamente puntos para la tabla general: “O haces una limitación con los pianos o grava o si conduces fuera de la pista hay un castigo automático. Lando Norris superó a Sergio Pérez con las cuatro ruedas fuera de la pista y no pasó nada. No es consistente y esto no son carreras si haces malabarismos con las reglas de esa manera”, soltó.