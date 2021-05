Luca Vildoza cumple su sueño de jugar en la NBA

El base Luca Vildoza fichó con los New York Knicks tras su excelso paso por el Baskonia de España, por lo que se convertirá en el tercer jugador argentino de la temporada en arribar a la liga estadounidense. "¡Tenemos otro argentino en la NBA! Luca Vildoza es el nuevo fichaje de los Knicks, confirma la empresa que lo representa", anunció la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Además, agregó: "El base se consolidó como figura mundial en Baskonia y nuestra Selección. Ahora toca nada menos que brillar en el Madison. ¡Que así sea, Luca!". De esta manera, Vildoza seguirá los pasos de Facundo Campazzo, quien se destaca en los Nuggets, y Gabriel Deck, que llegó a los Oklahoma City Thunder.

El basquetbolista de 25 años, oriundo de Mar del Plata, tendrá un vínculo por cuatro años, aunque tres serán "no garantizados", según detalló la señal de cable ESPN. Así, los Knicks podrán evaluar a Vildoza durante los Juegos Olímpicos de Tokio, que se llevarán a cabo desde el 23 de julio hasta el 8 de agosto próximos, la liga de verano y el campo de entrenamiento previo al comienzo de la temporada siguiente.

En Baskonia, donde disputó cuatro temporadas, el argentino mostró su mejor nivel y hasta llegó a ser MVP (jugador más valioso) en la final de la Liga ACB 2020, que conquistó su equipo tras vencer al Barcelona por 69-67 con 17 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias del marplatense. "¡Muchas gracias y mucha suerte, pibe!", lo despidió la institución española mediante sus redes sociales.

Por su parte, el propio Vildoza utilizó su cuenta de la misma plataforma para dirigirse al club: "Hola a todos. Hoy es un día muy fuerte para mí, porque me toca despedirme de toda la gente de Baskonia. Y eso no es nada sencillo. Cuando llegué a Vitoria era un jugador que simplemente soñaba con una oportunidad". "Tomar la decisión de irme no ha sido para nada sencillo. Sin embargo, tengo que dar el paso. Poder jugar en la NBA para mí es el sueño máximo. Era lo que proyectaba cuando era un niño y jugaba en la habitación de casa con mi padre. Quiero y necesito concretar la utopía. Y medirme", continuó el mensaje.

Vildoza, que inició su carrera en Quilmes en 2011, pasará a formar parte del exclusivo listado de jugadores argentinos que llegaron a la NBA, que estaba conformado por 14 basquetbolistas. Se trata de Juan Ignacio "Pepe" Sánchez, Rubén Wolkowyski, Emanuel Ginóbili, Carlos Delfino, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto, Walter Herrmann, Luis Scola, Pablo Prigioni, Nicolás Laprovittola, Nicolás Brussino, Patricio Garino y los mencionados Campazzo y Deck.