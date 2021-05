“Cada partido lo jugamos como una final” Deportes 06 de mayo de 2021 Redacción Por Claudio Bieler, el goleador del equipo con cinco tantos, habló luego del 3 a 1 ante Morón y más allá de la racha positiva de resultados con tres victorias al hilo y siete sin perder, advirtió: “Estamos para seguir mejorando día a día”.

FOTO M. LIOTTA TODO OK TACA. / El goleador de la Crema se muestra intacto y festeja uno de sus tantos del domingo a la cámara de LA OPINIÓN.

Atlético de Rafaela va tomando volumen a medida que pasan las fechas, en las cuales fue armando su camino, escaló unos cuantos lugares en la tabla y ya pelea por meterse en puestos de clasificación. La Crema, con 13 puntos, ya se codea con aquellos elencos que tienen grandes aspiraciones. Todavía queda un largo camino por recorrer…

El último domingo se sacó de encima a un rival durísimo: el Deportivo Morón de Lucas Bovaglio y Fernando Nano Clementz. Con goles de Esquivel y Bieler, en dos oportunidades, el elenco de Walter Otta se impuso 3-1 ante el ‘Gallo’ y así sumó su tercera victoria seguida, alcanzando los siete sin perder.

Para el DT, la clave para estar atravesando este momento, con un equipo que no luce en el juego pero saca resultados, es el funcionamiento defensivo y la eficacia a la hora de convertir.

Y gran responsable de esa efectividad es el gran goleador que tiene Atlético, Claudio Bieler. El Taca, con sus 37 años, sigue mostrando una vigencia admirable y anotando goles, de goleador, y de los lindos también.

En las tres victorias anotó. Empató ante Almagro, lo que luego le permitió terminar goleando al Tricolor 4 a 1; sentenció la historia ante los santiagueños con el penal a cinco del final y ahora volvió a poner al equipo arriba tras una serie de rebotes y lo liquidó con un bombazo. Crack.

“Por momentos se hizo un poco difícil, fue un partido muy peleado, donde no había tantas oportunidades como para concretar, por suerte las que me quedaron pudieron entrar”, señaló Bieler, que luego, a la hora de describir sus tantos, comentó: “Primero un rebote después de un cabezazo de Alex (Luna) y el segundo también, una segunda pelota que fue a pelear el Guille (Funes) y me la dejó servida para lo único que podía hacer en esa posición que era rematar, gracias a dios se dio, se metió y pudimos obtener tres puntos importantes”.

En 8 presentaciones, Atlético cosechó tres triunfos seguidos y cuatro empates, racha que lo llevó a escalar posiciones y quedar a un pasito de la clasificación entre los 4 de cada zona que irían al reducido por el segundo ascenso.

“Estamos para seguir mejorando día a día, para trabajar lo que nos pidan los profes”, advirtió el experimentado Bieler. Y confesó: “La verdad que cada partido que nos toca jugar, jugamos una final; cada semana que nos toca nos ponemos a punto para encarar cada partido que nos toca de la mejor manera posible. Planificamos el rival que nos toca. Fue un gran partido de los entrenadores y lo pudimos sacar adelante”.

Atlético no luce y por el momento le viene alcanzando para encaminarse. Extender durante los 90 lo bueno que suele producir y mostrar en determinados lapsos de partidos, tarea para el hogar. Y al respecto, el ‘Taca’ contó: “Nos viene costando por momentos en algunos partidos pero con las ganas que nos caracteriza en cada partido, lo sacamos adelante, tratamos de acomodarnos, tuvimos esos 10 minutos que estábamos un poco partido los delanteros y la mitad de la cancha pero tenemos una defensa muy buena, que ese está haciendo fuerte en cada partido y después sabemos que los de arriba vamos a tener la oportunidad en algún momento, así fue y gracias a dios nos pudimos quedar con los tres puntos”.