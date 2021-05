Comenzó el Encuentro de Cine Europeo Información General 06 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO INTERNET ENCUENTRO DE CINE EUROPEO. Este año será online y de acceso gratuito

La Delegación de la Unión Europea en Argentina presentó la segunda etapa de la XVII edición del Encuentro de Cine Europeo (ECE), la cual comprende una selección de 19 películas provenientes de Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Rumania y Suecia.



El evento coordinado por la delegación y en colaboración con las embajadas e institutos culturales de los Estados Miembros de la UE presentes en el país, tendrá lugar desde el 1º hasta el 31 de mayo de 2021. Se eligió dicha fecha para coincidir con el "Mes de Europa", llamado así porque el 9 de mayo de cada año se celebra el Día del Viejo Continente.



En esta ocasión, el acontecimiento contará con una programación renovada, incluyendo una mirada con perspectiva de género y títulos que nos invitan a reflexionar sobre la desigualdad, el empoderamiento, la discriminación, la exclusión, entre otras.



Como consecuencia de la situación sanitaria, el evento se llevará a cabo de manera virtual. De esta manera, las películas se podrán ver de forma gratuita y desde cualquier lugar del país entrando al sitio web del Encuentro de Cine Europeo

(https://www.cineueargentina.com/ver-online).



Algunos de los títulos que se destacan en la programación son "Erik & Erika", "Emma Peeters", "Tú me llevas", "A Perfectly Normal Family", "My Last Year as a Loser", "Lo que arde" y "Helsinki Mansplaining Massacre". A su vez, en la grilla se puede encontrar "Yo soy Greta", el filme que sigue la historia de la joven activista Greta Thunberg.



Este año, varias colaboraciones enriquecerán la programación y los eventos especiales. En primer lugar, el Encuentro de Cine Europeo suma la “Iniciativa Spotlight”, impulsada por las Naciones Unidas y la Unión Europea con el fin de eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. Para ello, se creó una actividad de reflexión a partir del análisis conjunto de una película de la grilla, la cual aborda el tema de la violencia. El filme elegido es italiano, “El valor de una mujer”, y habla sobre la violencia de género en el ámbito laboral.



A su vez el ECE trabajó en estrecha colaboración con el 19° Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (FICDH) para presentar conjuntamente la película francesa "Una niña" (Petite Fille), de Sébastien Lifshitz, en el marco de la programación de esta edición. El documental con temática transgénero aborda la historia de Sasha, una niña trans que no entiende por qué los adultos lo hacen todo tan complicado y no la dejan simplemente ser quien es y vestir lo que quiera.



Por último, para celebrar el Día de Europa, el Centro Cultural Kirchner recibirá una película del Encuentro de Cine Europeo que proyectará de forma gratuita y abierta al público en la Sala Argentina, siguiendo todos los protocolos de reserva previa y de seguridad que estén en vigor a la fecha de la proyección, siempre y cuando, la situación sanitaria y las disposiciones vigentes lo permitan.