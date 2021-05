La celiaquía afecta a 1 de cada 100 personas en el mundo

Ayer, 5 de mayo, se conmemoró en todo el mundo el Día del Celíaco, fecha instaurada por la Organización Mundial de la Salud para concientizar principalmente sobre la importancia de que la población se realice los estudios pertinentes para detectar la enfermedad que afecta a una de cada cien personas en el mundo. Al igual que en otras enfermedades, el propósito de un diagnostico precoz es la detección y tratamiento de la enfermedad en las primeras fases cuando aún no provoca síntomas.

La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten, conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC) y sus derivados. Actualmente, el único tratamiento para esta condición consiste en llevar una dieta 100% libre de gluten.

Al respecto, la Jefa del Servicio de Alimentación y Dietética del hospital Jaime Ferré, Silvina Wanzenried (MP 065), explicó que “estas fechas sirven de alguna manera para concientizar sobre esta condición. En realidad, la enfermedad celíaca es una enfermedad que no sólo afecta al intestino delgado, sino que es considerada hoy como una enfermedad autoinmune porque está mediada por respuesta inflamatoria e inmunológica y a su vez es sistémica, que significa que por más de que esté afectado el órgano blanco, que es el intestino delgado donde se absorben los nutrientes y las vitaminas minerales, como está comprometido todo el proceso digesto absortivo, también daña a otros órganos”.

La celiaquía se detecta a partir de manifestaciones clínicas que puede tener el paciente, ya sea intraintestinales, intestinales o extraintestinales; también con un dosaje de laboratorio. Por otra parte, es imprescindible realizar al menos una biopsia intestinal (extracción de una porción de tejido del intestino delgado para comprobar si se encuentra o no dañado), y el estudio histológico de una muestra de mucosa obtenida del final del duodeno, en la que se observen lesiones.

La nutricionista precisó: “La única herramienta que hoy en día tenemos para tratarla es la dieta libre de gluten y la dieta libre de gluten tiene que ser estricta, es decir, no hay ni siquiera una transgresión mínima que el paciente debería tener, ni en forma voluntaria o involuntaria. A veces hemos visto que pacientes pueden ingerir algo de gluten por desconocimiento, por eso siempre hacemos hincapié en que la educación debe ser fundamental para el acompañamiento de esta condición, porque una vez que está diagnosticada la celiaquía, ya el paciente no es enfermo, nosotros siempre decimos que tiene una condición de ser celíaco. Si el paciente se trata con una dieta libre de gluten, es una persona con vida normal”.

Wanzenried, contó acerca del taller de celiaquía que funciona desde hace muchos años en el hospital y señaló que “lamentablemente el año pasado no se pudo llevar delante de manera presencial por la pandemia y en este 2021 solo pudimos hacerlo en marzo y se suspendió nuevamente por la situación sanitaria que estamos viviendo. Igualmente siempre estamos conectadas con las personas celíacas, o con las redes sociales podemos hacerlo, también tenemos un grupo de WhatsApp y vamos publicando las recetas, novedades. También nos pueden encontrar en Instagram como taller.cocinacelíacos.jaime y siempre tratamos como nutricionistas de actualizarnos para darle lo mejor al paciente”.



RAFAELA CUENTA CON ORDENANZAS

El Concejo de Rafaela, en abril de 2018, aprobó la Ordenanza Nº 4948, para que la Municipalidad de Rafaela se adhiera a la Ley Provincial Nº 13190, proponiendo crear el Plan Integral de Celiaquía con el propósito de generar un registro georeferenciado de personas con diagnóstico de celiaquía y comercios expendedores y elaboradores de alimentos libre de TACC, que sea voluntario, con el objetivo de contribuir a la educación, información, concientización y difusión de la problemática a ciudadanos en general y celíacos en particular.

Un año después, en abril de 2019, el Cuerpo Legislativo rafaelino, aprobó la Ordenanza Nº 5084 que modifica el Art 5 de la Ordenanza N° 4948, quedando redactado de la siguiente forma: “Fortalecer con los acompañamientos necesarios, a pequeños emprendedores, para el logro de la habilitación en la preparación en escala de alimentación libre de TACC, instar asimismo a supermercados a la oferta mensual de canastos de productos libre de TACC y su difusión. Los restaurantes, casas de comida, bares, comedores, salones infantiles (peloteros), emprendimientos gastronómicos o afines deberán elaborar y tener a la venta al público como mínimo un menú para celíacos, el cual deberá estar detallado en sus cartas o propuestas de comidas, en el término de ciento ochenta (180) días a partir de la publicación de la presente.