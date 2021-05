Se resolvió ampliar las restricciones Locales 06 de mayo de 2021 Redacción Por La determinación fue tomada debido a que el Departamento Castellanos se encuentra en alerta epidemiológica producto del incremento de los contagios, los fallecimientos y la saturación del sistema sanitario.

FOTO COMUNICACION SOCIAL ENCUENTRO. Castellano, Calvo y Bassano, durante la reunión virtual.

Este miércoles se concretó una nueva reunión virtual del Comité de Emergencia del Departamento Castellanos. La misma estuvo encabezada por su presidente, senador Alcides Calvo; el intendente Luis Castellano y la coordinadora del Área Metropolitana, Jorgelina Bassano. Del encuentro formaron parte la directora regional de Salud Rafaela, Eter Senn; el diputado provincial, Juan Argañaraz, intendentes y presidentes comunales. El Comité decidió ampliar las restricciones con la anuencia de intendentes y presidentes comunales del Departamento Castellanos.

Las resoluciones se fundan en que el Departamento se encuentra en alerta epidemiológica producto del incremento de los contagios, los fallecimientos y la saturación del sistema sanitario, tanto de Rafaela como de Sunchales, en las últimas semanas. En función de lo señalado, el Comité de Emergencia resolvió:

* No permitir la permanencia en los espacios públicos sino limitar su uso para la circulación.

* Suspender la realización de eventos. Esto incluye: discotecas y salones de eventos, de fiestas y similares; cines; teatros; centros culturales; salas y complejos cinematográficos y otros establecimientos afines.

* Realizar controles domiciliarios de personas que deben permanecer en aislamiento, denunciando penalmente a quienes no cumplan con el procedimiento sabiéndose caso positivo o estrecho.

“En un momento sumamente delicado, la ocupación de camas en los hospitales de Rafaela y Sunchales se encuentra en una situación extrema, resulta necesario restringir al máximo la circulación de personas, por lo que se requerirá en cada comunidad que se respeten las últimas resoluciones del Gobierno Provincial y se cumplan las medidas adicionales que estamos tomando en esta oportunidad desde el Comité Departamental”, resaltaron los funcionarios.



CONTRADICCIONES

Con respecto al primer punto, existe una cierta contradicción entre el comunicado enviado a los medios y lo que se expresa por redes sociales, donde, en este sentido, se afirma que "se recomienda no permanecer en los espacios públicos, sino limitar su uso a la circulación". Y el segundo punto también genera más dudas que certezas sobre lo difundido de manera virtual, sobre todo para quienes realizan natación o asisten a un gimnasio, por ejemplo, debido a que el término "Establecimientos cerrados" es demasiado general. La gente enseguida se pregunta si puede o no ir al gimnasio o a nadar. Asimismo, tampoco hay una referencia concreta sobre la práctica de fútbol 5.